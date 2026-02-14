Алиев заявил, что надеется на вечный мир между Арменией и Азербайджаном

14 февраля 2026, 01:19

Ильхам Алиев (Фото: Kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассчитывает на долгосрочный и устойчивый мир с Арменией. По его словам, стороны уже вступили в период мирного сосуществования, который, как он надеется, станет окончательным.





В интервью телеканалу France 24 на полях Мюнхенской конференции по безопасности Алиев напомнил о подписании декларации о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Документ оформили в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. По словам азербайджанского лидера, соглашение стало точкой завершения конфликта. Он отметил, что за более чем шесть месяцев после подписания обстановка на границе двух стран остается спокойной: перестрелок нет, жертв и раненых не зафиксировано.



