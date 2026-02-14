Алиев заявил, что надеется на вечный мир между Арменией и Азербайджаном
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что рассчитывает на долгосрочный и устойчивый мир с Арменией. По его словам, стороны уже вступили в период мирного сосуществования, который, как он надеется, станет окончательным.
В интервью телеканалу France 24 на полях Мюнхенской конференции по безопасности Алиев напомнил о подписании декларации о мирном урегулировании между Баку и Ереваном. Документ оформили в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа. По словам азербайджанского лидера, соглашение стало точкой завершения конфликта. Он отметил, что за более чем шесть месяцев после подписания обстановка на границе двух стран остается спокойной: перестрелок нет, жертв и раненых не зафиксировано.
Алиев также подчеркнул, что Азербайджан в одностороннем порядке снял ограничения на транзит товаров в Армению и начал поставки нефтепродуктов, которые имеют критическое значение для соседней страны. Эти шаги, по его оценке, фактически ознаменовали начало торговых отношений между двумя государствами. Президент добавил, что Баку и Ереван только учатся жить в условиях мира, но уже ощущают позитивные изменения.
При этом глава Азербайджана заявил, что подписание полноценного мирного соглашения пока невозможно. По его словам, этому препятствуют положения конституции Армении, где, как утверждает Алиев, сохраняются территориальные претензии к Азербайджану. Он отметил, что после внесения соответствующих изменений и проведения референдума в Армении препятствий для окончательного мирного договора не останется.