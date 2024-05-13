Жена президента Сербии приняла в Белграде супругу Зеленского

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Супруга президента Сербии Александра Вучича Тамара Вучич приняла в Белграде жену украинского лидера Владимира Зеленского Елену Зеленскую, сообщает информационное агентство «Танюг».
Уточняется, что встреча прошла в присутствии министров иностранных дел Сербии и Украины. Первых леди сопровождали министр иностранных дел Сербии Марко Джурич, его украинский коллега Дмитрий Клева и посол Украины Владимир Толкач.
Супруги президентов осмотрели белградскую муниципальную библиотеку, в которой хранится коллекция украинской литературы, получили сертификаты о членстве и ознакомились с выставкой археологических находок римской эпохи.
Елена Зеленская и Тамара Вучич осмотрели Белградскую крепость и прилегающий к ней Калемегданский парк, а также посетили памятник «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне. По данным агентства, с апреля в столице Сербии доступны украинские аудиогиды по историческим местам.
В присутствии первых леди в ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
В декабре Елена Зеленская призвала западные страны продолжать оказывать поддержку Украине. По ее словам, замедление темпов помощи будет представлять смертельную опасность для страны.
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Супруги президентов осмотрели белградскую муниципальную библиотеку, в которой хранится коллекция украинской литературы, получили сертификаты о членстве и ознакомились с выставкой археологических находок римской эпохи.
Елена Зеленская и Тамара Вучич осмотрели Белградскую крепость и прилегающий к ней Калемегданский парк, а также посетили памятник «Благодарности Франции» за помощь Сербии в Первой мировой войне. По данным агентства, с апреля в столице Сербии доступны украинские аудиогиды по историческим местам.
В присутствии первых леди в ректорате Университета в Белграде было подписано соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и культуры с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
В декабре Елена Зеленская призвала западные страны продолжать оказывать поддержку Украине. По ее словам, замедление темпов помощи будет представлять смертельную опасность для страны.
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Александр Климов