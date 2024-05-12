Президент Украины Владимир Зеленский выступил видеообращением, в котором прокомментировал ситуацию на фронте. В частности, он поблагодарил ВСУ за «хорошую работу артиллерии и дронов» на Харьковском направлении.
Как отмечает Telegram-канал Readovka, эти слова были сказаны спустя несколько часов после террористического удара с украинских позиций по Белгороду, жертвами которого стали как минимум семь человек.
Украинский лидер также похвастался «удержанием позиций» на Харьковском фронте и «уничтожением» сил русской армии.
При этом Зеленскому все-таки пришлось подтвердить, что «серая зона», которой украинские пропагандисты несколько дней назвали взятые ВС РФ территории, стала зоной активного ведения боевых действий.
Глава Банковой потребовал от сбежавших и погибших в попытках оборонять Харьковскую область ВСУшников, нанести «как можно больше потерь» российским войскам, которые уже подошли к Волчанску, не встретив при этом серьезного сопротивления со стороны ВСУ, отмечает Readovka.
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Украинский лидер также похвастался «удержанием позиций» на Харьковском фронте и «уничтожением» сил русской армии.
При этом Зеленскому все-таки пришлось подтвердить, что «серая зона», которой украинские пропагандисты несколько дней назвали взятые ВС РФ территории, стала зоной активного ведения боевых действий.
Глава Банковой потребовал от сбежавших и погибших в попытках оборонять Харьковскую область ВСУшников, нанести «как можно больше потерь» российским войскам, которые уже подошли к Волчанску, не встретив при этом серьезного сопротивления со стороны ВСУ, отмечает Readovka.
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Артем Кузьмин