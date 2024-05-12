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Зеленский поблагодарил ВСУ за уничтожение целей после взрыва дома в Белгороде

12 мая 2024, 20:23

Президент Украины Владимир Зеленский выступил видеообращением, в котором прокомментировал ситуацию на фронте. В частности, он поблагодарил ВСУ за «хорошую работу артиллерии и дронов» на Харьковском направлении.
Как отмечает Telegram-канал Readovka, эти слова были сказаны спустя несколько часов после террористического удара с украинских позиций по Белгороду, жертвами которого стали как минимум семь человек.

Украинский лидер также похвастался «удержанием позиций» на Харьковском фронте и «уничтожением» сил русской армии.



При этом Зеленскому все-таки пришлось подтвердить, что «серая зона», которой украинские пропагандисты несколько дней назвали взятые ВС РФ территории, стала зоной активного ведения боевых действий.

Глава Банковой потребовал от сбежавших и погибших в попытках оборонять Харьковскую область ВСУшников, нанести «как можно больше потерь» российским войскам, которые уже подошли к Волчанску, не встретив при этом серьезного сопротивления со стороны ВСУ, отмечает Readovka.

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Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении
Зеленский заявил, что в Харьковской области идут бои
12 мая 2024, 20:59

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя наступление Российской армии на харьковском направлении, отметил, что боевые действия действительно продолжаются в некоторых селах Харьковской области, которые находятся неподалеку от российской границы и ранее считались «серой зоной». Об этом он заявил в официальном Telegram-канале.
«Продолжаются оборонительные бои, жестокие столкновения на значительной части нашей пограничной полосы. Существуют села, которые ранее были в "серой зоне" и теперь стали местом активных боевых действий», — подчеркнул он.
Ранее украинские СМИ сообщали о стрелковых стычках в Волчанске Харьковской области. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 10 мая объявил об начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов. Отмечается, что все дети были вывезены из города, а большинство жителей покидали его на личном транспорте.

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Стало известно о повреждении дома при новом обстреле Белгорода
Baza: в Белгороде после нового обстрела поврежден как минимум один жилой дом
12 мая 2024, 20:45

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

В Белгороде произошел новый обстрел, в результате которого пострадал как минимум один жилой дом, пишет Baza.
По информации издания, привлекались средства противовоздушной обороны. Также отмечается, что в результате обстрела начался пожар.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли пятую попытку атаковать Белгород за 12 мая. Предварительно, несколько снарядов могли попасть на юг города.

12 мая в Минобороны России сообщили, что фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У» нанесли ущерб жилому дому в Белгороде. В результате инцидента подъезд здания с первого по десятый этаж полностью обрушился. На данный момент известно о восьми погибших.

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Появился список пострадавших при обрушении дома в Белгороде после атаки ВСУ
12 мая 2024, 19:43

Фотон: МЧС России

Стали известный фамилии пострадавших при обрушении дома в Белгороде в результате ракетного удара ВСУ. Данный пострадавших опубликовал Telegram-канал Baza.
Отмечается, что среди раненых двое детей — одному из них меньше двух месяцев. Мальчик получил серьёзные травмы и находится в реанимации.



Спасатели продолжают разбирать завалы, находить выживших и погибших. На данный момент известно о семи погибших.

Подъезд дома на улице Щорса разрушился после обстрела ВСУ. Как заявили в Минобороны, в дом попала часть одной из сбитых ракет «Точка-У».

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#минобороны
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Над головой летает рой дронов: Генерал Кривонос объяснил обвал обороны ВСУ
12 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская оборона разваливается из-за мощных ударов российских дронов, с таким заявлением выступил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Фабрика новостей».
«Когда над твоей головой летает рой российских дронов, который наносит мощные и быстрые удары, сложно держать оборону, поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — объяснил Кривонос.

По словам отставного генерала, Вооружённые силы Украины не успели построить оборонительные сооружения на всех участках фронта, поэтому иногда им приходится отступать на пустую территорию.

Кривонос подчеркнул, что «фронт не резиновый» и действительно может быть прорван в любой момент.

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#всу
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В Белгороде опровергли фейк об эвакуации населения из-за обстрелов
12 мая 2024, 19:30

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгороде не проводится эвакуация на фоне якобы большого числа жертв при разрушении подъезда жилого дома, об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
В мэрии уточнили, что по сети разлетелась ложная информация о массовых жертвах под завалами разрушенной 10-этажки, которую якобы распространил глава региона Вячеслав Гладков.

«Правда: информация не соответствует действительности. Злоумышленники попытались подделать голос губернатора. Ролик разослали по пабликам сразу после официального сообщения от губернатора Белгородской области о том, что погибшие не обнаружены», — заявили в пресс-службе мэрии.

Напомним, 12 мая в Белгороде обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома в результате попадания в него осколка украинской ракеты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#белгородская область
#эвакуация
#обстрел
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В США предрекли Киеву мрачное будущее в случае отказа от сдачи Харьковской области
NYT: Киев останется без большей части армии, если не сдаст Харьковскую область
12 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/Michele Ursi

Австрийский полковник в отставке Мик Райан считает, что Украина рискует потерять значительную часть своей армии, если будет решит удерживать Харьковскую область. Такое мнение он высказал в статье для газеты The New York Times (NYT).
По мнению Райана, попытка украинских властей удержать контроль над Харьковской областью может привести к серьезным потерям в рядах армии, и в ближайшем будущем Вооруженные силы Украины могут столкнуться с «мрачными событиями».

Он отмечает, что моральный дух украинских военнослужащих снижается, так как российское наступление на Харьковском направлении оказалось очень мощным и масштабным.

Ранее национальная полиция Украины сообщила о том, что начиная с 10 мая около 970 жителей были эвакуированы из приграничных населенных пунктов Харьковской области.

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#полиция
#россия
#контроль
#всу
#рф
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Сальдо: ВСУ обстреляли Скадовск ракетами HIMARS, есть пострадавшие
12 мая 2024, 18:58

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска нанесли удар по городу Складовск в Херсонской области, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
По словам губернатора, Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу ракетами HIMARS, две из них удалось сбить, а ещё одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.

Сальдо также заявил, что в результате обстрела Складовска есть пострадавшие. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды. Аварийные службы уже приступили к работе», — заключил глава Херсонской области.

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#херсонская область
#владимир сальдо
#обстрел
#всу
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Аксенов сообщил о сбитом беспилотнике в Крыму
Глава Крыма Аксенов: в районе Симферополя сбит украинский беспилотник
12 мая 2024, 18:58

Фото: Istockphoto / NiseriN

В районе Симферополя был сбит украинский беспилотник средствами противовоздушной обороны, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что инцидент не привел к разрушениям или пострадавшим.

Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России, включая Крым, регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников.

В связи с этим в регионах периодически объявляют воздушную тревогу, и активизируется работа систем противовоздушной обороны.

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#операции
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Сальдо: Обстрел Белгорода — акт бессильной злобы Киева на грани помешательства
Сальдо связал обстрел ВСУ Белгорода с поражениями на фронте
12 мая 2024, 18:36

Фото: сайт Кремля

Очередной массированный обстрел Белгорода Вооружёнными силами Украины (ВСУ) напрямую связан с их поражениями на фронте. Обстреливая мирные дома, Киев пытается отыграться таким образом за постоянные неудачи.
Такое мнение высказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в результате этого варварского террористического акта. Очередной удар киевского режима по мирным людям Сальдо назвал проявлением безумной злобы на грани помешательства.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, выражая соболезнования белгородцам, отметил, что граждане ДНР давно знают, каково это — жить под обстрелами. Поэтому все дончане ощущают боль Белгорода как свою, чувствуют её на себе, написал глава ДНР в социальной сети.

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