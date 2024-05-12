Зеленский высказался о наступлении России на харьковском направлении

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя наступление Российской армии на харьковском направлении, отметил, что боевые действия действительно продолжаются в некоторых селах Харьковской области, которые находятся неподалеку от российской границы и ранее считались «серой зоной». Об этом он заявил в официальном Telegram-канале.
«Продолжаются оборонительные бои, жестокие столкновения на значительной части нашей пограничной полосы. Существуют села, которые ранее были в "серой зоне" и теперь стали местом активных боевых действий», — подчеркнул он.Ранее украинские СМИ сообщали о стрелковых стычках в Волчанске Харьковской области. Глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили 10 мая объявил об начале эвакуации Волчанска и соседних населенных пунктов. Отмечается, что все дети были вывезены из города, а большинство жителей покидали его на личном транспорте.
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Артем Кузьмин