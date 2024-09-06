Жена Стрелкова опровергла информацию о его отправке в зону СВО

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Жена осужденного экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская, заявила, что информация об отправке ее мужа в зону СВО является недостоверной.
«Это вброс, не является действительностью. Кто-то сделал вброс», — сказала Регинская в беседе с «Газетой.Ru».
При этом адвокат Стрелкова Александр Молохов не стал комментировать информацию объяснив это тем, что не хочет навредить своему подзащитному.
«Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — написала Регинская в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что сама сообщит, если в деле ее мужа появятся какие-либо изменения.
Напомним, ранее Shot со ссылкой на собственный источник написал, что в результате переговоров Стрелкову заменили тюремное заключение на службу в зоне СВО. По данным издания, фактически, данный вопрос уже окончательно решён, однако остаётся ряд формальностей.
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