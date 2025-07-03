В Париже найден мертвым хирург, заявивший о трансгендерности* Брижит Макрон

Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон ( РИА Новости / Михаил Метцель )

В Париже найден мертвым хирург Франсуа Фэвр, ранее заявивший о трансгендерном* переходе первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает портал Enquete du jour.



Мужчина выпал из окна своей квартиры. Сестра погибшего предполагает связь его смерти с разоблачительным интервью. Ранее Фэвр утверждал, что располагал информацией и документами о физических изменениях Брижит Макрон, полученными от коллеги.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 1 0 0