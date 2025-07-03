В Париже найден мертвым хирург, заявивший о трансгендерности* Брижит Макрон
В Париже найден мертвым хирург Франсуа Фэвр, ранее заявивший о трансгендерном* переходе первой леди Франции Брижит Макрон. Об этом сообщает портал Enquete du jour.
Мужчина выпал из окна своей квартиры. Сестра погибшего предполагает связь его смерти с разоблачительным интервью. Ранее Фэвр утверждал, что располагал информацией и документами о физических изменениях Брижит Макрон, полученными от коллеги.
* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.
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