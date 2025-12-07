В Германии озвучили условие для возвращения к покупке газа из РФ
Де Мази: ФРГ продолжит импорт газа из России в обмен на перемирие на Украине
Германия должна предложить президенту России Владимиру Путину возобновление импорта газа в обмен на перемирие на Украине.
Об этом газете Welt сообщил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (переименованной из «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Фабио де Мази.
«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: «Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», — пояснил собеседник.Политик подчеркнул, что это могло бы способствовать возвращению европейцев за стол переговоров. Он также добавил, что Германия зависит от импорта дешевых энергетических ресурсов из России, при этом отверг обвинения в том, что его партия имеет благосклонное отношение к РФ.
3 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз рискует утратить свой лидерский потенциал в экономике из-за отказа от российского газа, что может привести к его зависимости от более дорогих энергоносителей.