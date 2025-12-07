Достижения.рф

В Германии озвучили условие для возвращения к покупке газа из РФ

Де Мази: ФРГ продолжит импорт газа из России в обмен на перемирие на Украине
Фото: istockphoto/Denis Shevchuk

Германия должна предложить президенту России Владимиру Путину возобновление импорта газа в обмен на перемирие на Украине.



Об этом газете Welt сообщил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (переименованной из «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Фабио де Мази.

«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: «Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», — пояснил собеседник.
Политик подчеркнул, что это могло бы способствовать возвращению европейцев за стол переговоров. Он также добавил, что Германия зависит от импорта дешевых энергетических ресурсов из России, при этом отверг обвинения в том, что его партия имеет благосклонное отношение к РФ.

3 декабря пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз рискует утратить свой лидерский потенциал в экономике из-за отказа от российского газа, что может привести к его зависимости от более дорогих энергоносителей.
Никита Кротов

