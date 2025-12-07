07 декабря 2025, 19:34

Де Мази: ФРГ продолжит импорт газа из России в обмен на перемирие на Украине

Фото: istockphoto/Denis Shevchuk

Германия должна предложить президенту России Владимиру Путину возобновление импорта газа в обмен на перемирие на Украине.





Об этом газете Welt сообщил новый сопредседатель немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» (переименованной из «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость») Фабио де Мази.





«Это, например, на самом деле стало бы целесообразной политикой, если бы мы пришли к господину Путину и сказали: «Мы готовы также снова получать газ и хотим увязать это с режимом прекращения огня на Украине», — пояснил собеседник.

