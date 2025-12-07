Бойцы ВС РФ прорываются к Красному Лиману
Пушилин: Бойцы ВС РФ прорываются к Красному Лиману
Вооруженные силы России продолжают наступление в направлении Красного Лимана. Об этом сообщил в MAX глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, подразделения группировки войск «Запад» ведут бои в районах населенных пунктов Ямполь, Дробышево, Яровая, Александровка и Коровий Яр.
Сегодня днем Министерство обороны России сообщило о том, что российские бойцы освободили два населенных пункта в зоне специальной военной операции: Кучеровку под Харьковом и Ровное в ДНР.
Спецоперация по защите Донбасса от неонацистов киевского режима продолжается с 24 февраля 2022 года.
