ФСБ взяла иностранца под Ростовом по подозрению в подготовке терактов

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Иностранца по подозрению в подготовке терактов под Ростовом взяли российские силовики, сообщает региональное управление ФСБ.
«Действуя по заданию украинских специальных служб, через территорию третьих стран он прибыл в Россию, где совершил умышленные действия, направленные на приготовление к преступлению», — пояснили там.Указано, что подозреваемый — выходец из государств СНГ. Он готовился совершить диверсию на объектах по жизнеобеспечению граждан. Злоумышленником были собраны взрывчатки.
По информации ФСБ, задержанный проходил спецподготовку, связанную с проведением диверсионно-террористических акций.
Открыто уголовное производство по статьям о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и о попытке диверсии.
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Никита Кротов