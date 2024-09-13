ФСБ: директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для подрывной работы в РФ

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Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала СВО превратили в спецслужбу для разведывательно-подрывной работы против России. Об этом сообщает ФСБ РФ со ссылкой на полученные документы. После этого российский МИД прекратил аккредитацию шести британских дипломатов, посылаемых в Москву по линии директората, говорится в сообщении.
«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — указано в заявлении ФСБ.В ведомстве добавили, что и дальше будут добиваться прекращения аккредитации дипломатов, которые окажутся причастны к подрывной деятельности.
Ранее сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Визит силовиков к коллегам-правоохранителям закончился задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».
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