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ФСБ: директорат МИД Британии превратили в спецслужбу для подрывной работы в РФ

13 сентября 2024, 09:22
Фото: istockphoto/irene_rebrova

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании после начала СВО превратили в спецслужбу для разведывательно-подрывной работы против России. Об этом сообщает ФСБ РФ со ссылкой на полученные документы. После этого российский МИД прекратил аккредитацию шести британских дипломатов, посылаемых в Москву по линии директората, говорится в сообщении.
«Указанные документы свидетельствуют о том, что в Великобритании головным подразделением, координирующим проведение подрывной политики на российском направлении (и в странах, ранее входивших в СССР) является Директорат Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании, преобразованный после начала СВО на Украине в спецслужбу, основной задачей которой является нанесение нашей стране стратегического поражения», — указано в заявлении ФСБ.
В ведомстве добавили, что и дальше будут добиваться прекращения аккредитации дипломатов, которые окажутся причастны к подрывной деятельности.



Ранее сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Визит силовиков к коллегам-правоохранителям закончился задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом — в материале «Радио 1».

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#фсб
#мид
#документы
#сотрудники
#сво
#великобритания
В Раменском потушили лесной пожар и нашли виновных в поджоге
13 сентября 2024, 09:16

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Пожар произошёл в Малаховском участковом лесничестве — в трёх километрах от деревни Копнино Раменского городского округа, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Возгорание удалось заметить благодаря системе видеомониторинга. Первоначально площадь пожара составляла 0,2 гектара, но затем из-за ветра увеличилась до 0,25 гектара. В тушении было задействовано десять лесных пожарных и четыре единицы техники. Ликвидация пожара заняла четыре с половиной часа», — говорится в сообщении.
Пожар был низовым и произошёл из-за действий человека. Виновных в поджоге установили, материалы по происшествию направлены в надзорные органы.

В областном Комлесхозе напомнили, что действия, приведшие к лесному пожару, караются крупными штрафами. Для физических лиц сумма штрафа составляет до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц — до 110 тысяч рублей, для юрлиц — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до десяти лет.

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#лесные пожары
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
#раменский городской округ
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В Подмосковье собака растерзала четырехлетнюю девочку
13 сентября 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Sinicakover

В одном из СНТ Солнечногорского городского округа собака породы акита-ину набросилась на четырехлетнюю девочку, сообщает издание «МК».
Питомец выбежал на улицу из-за того, что хозяйка не закрыла ворота. В этот момент на соседнем участке во дворе находилась маленькая девочка.

Пострадавшая получила серьезные травм и была госпитализирована в тяжелом состоянии. В настоящее время правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Прежде сообщалось, что в российском регионе алабай атаковал четырех человек. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#собака
#девочка
#подмосковье
#нападение
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В Швейцарии муж измельчил тело убитой жены при помощи блендера
13 сентября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/tiero

В Швейцарии мужчина безуспешно пытался обжаловать решение суда, который отправил его в тюрьму за жестокое убийство жены. Об этом сообщает Bzbasel.
По данным издания, все произошло в феврале 2024 года, когда во время скандала швейцарец убил свою жену, а после попытался избавиться от трупа. Отмечается, что он сначала расчленил тело возлюбленной, а после измельчил в блендере некоторые его части, превратив в пюре.
«Все его поведение 13 февраля 2024 года говорит о готовности заявителя применять насилие, иногда с садистско-социопатическими чертами», — говорится в материале.
Известно, что у пары остались двое несовершеннолетних детей. С кем они остались после убийства матери — неизвестно.

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#насилие
#тела
#швейцария
#убийство
#суд
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ВСУ применяли неизвестный газ в Курской области, от которого погибал скот
13 сентября 2024, 08:26

Фото: iStock/andrey shalari

ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот. Об этом со ссылкой на жительниц сел в Глушковском районе сообщает РИА Новости. По их словам, после взрывов над местом удара поднимался странный дым или пар с непонятным запахом.
«Снаряды какие-то были, видимо, с каким-то газом, потому что ни с того ни с сего дохли животные: поросята, собаки, куры. И хлопцы все болели», — рассказала одна из местных жительниц.
Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия обвинило США в поставках отравляющих и химических веществ на Украину. Впоследствии они были использованы против российских войск, чтобы «продолжать боевые действия и сохранять иллюзию паритета».
«США остаются главным поставщиком отравляющих веществ на Украину», – заявили в постпредстве.
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#животные
#всу
#оружие
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В Москве студентов приговорили к 5 годам колонии за появление у окна без одежды
13 сентября 2024, 08:16

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Суд в Москве приговорил двух студентов, которые появились перед окном без одежды к 5 и 5,5 годам колонии строго режима по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. Об этом сообщает MSK1.ru.
Инцидент произошел в конце лета 2022 года. Обнаженные Тимур и Даниил находились в квартире на втором этаже у окна. Дети, играющие на площадке, заметили это, и один из них рассказал об увиденном своей матери.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о сексуальных действиях с применением насилия или угрозой его применения, но позже переквалифицировали его на статью, предусматривающую лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. В деле пятеро потерпевших до 12 лет.

Один из молодых людей объяснил, что они чинили трубу и сняли одежду, чтобы не намочить её. Проведенный следственный эксперимент показал, что с детской площадки невозможно увидеть происходящее на втором этаже. Тимур и Даниил не признали свою вину, а некоторые родители пострадавших в суде выступили в их защиту.

Ранее сообщалось, что в Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова.

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#дети
#уголовное эксперимент
#инцидент
#площадки
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На Сахалине военного осудили за повторный отказ ехать на СВО
13 сентября 2024, 06:50

Фото: istock/zim286

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего к 4,5 года колонии общего режима за повторный отказ от участия в специальной военной операции (СВО) на Украине.
Суд частично присоединил к новому приговору неотбытую часть наказания по предыдущему делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Ранее военнослужащий уже был осужден по статье 332.2.1 УК РФ («Неисполнение приказа») за аналогичный отказ и получил условный срок. Однако в июне 2024 года во время мобилизации он вновь отказался исполнять приказ об отправке в зону СВО, находясь в штабе воинской части в Южно-Сахалинске.

Военный был взят под стражу в зале суда, но приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее другой военнослужащий на Сахалине был приговорен к 2,5 года колонии за отказ участвовать в СВО, мотивируя свое решение опасением за жизнь, что, по мнению суда, негативно сказалось на дисциплине в воинском коллективе.

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#суд
#приговор
#ук
#сво
#рф
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Крупный тигр съел собиравшего дрова мужчину, подробности
TOI: в Индии тигр напал на собиравшего дрова 55-летнего мужчину
13 сентября 2024, 04:50

Фото: istock/Anupam Roy

В Индии произошел шокирующий инцидент: крупный тигр утащил и съел 55-летнего мужчину, собирающего дрова. Об этом сообщает The Times of India (TOI).
По информации издания, трагедия произошла 9 сентября в деревне Банскхера, штат Уттар-Прадеш. Кедари Лал, собирая дрова недалеко от тигриного заповедника Пилибхит, стал жертвой тигра. По словам родных, хищник напал на мужчину, утащил его на 150 метров вглубь леса и частично съел.

Специалисты заповедника провели расследование, но не обнаружили признаков перемещения тела. Власти предполагают, что Лал мог сам зайти в лес за дровами, а история о тигре может быть выдумана родственниками в надежде на компенсацию в 500 тысяч рупий (544 тысячи рублей). Согласно местным законам, компенсация положена только в случае нападения дикого животного за пределами лесной зоны.

Несмотря на это, жители деревни и родные Лала устроили акцию протеста, перекрыв шоссе и требуя защиты от тигров. Волнения прекратились после того, как власти установили металлическое заграждение, отделяющее деревню от территории заповедника.

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#трагедия
#тигры
#индия
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Мигрант намеренно переехал машиной россиянина в Южно-Сахалинске
12 сентября 2024, 21:56

Фото: istockphoto/blinow61

В Южно-Сахалинске взяли 28-летнего уроженца Таджикистана, мигранта подозревают в покушении на россиянина, сообщили в региональном управлении Следкома.
По информации следователей, в минувшую среду, 11 сентября, россиянин и мигрант поссорились из-за парковки, а ссора закончилась конфликтом с оскорблениями.

Подозреваемый сел в машину, сбив своего визави с ног и переехав автомобилем. Потерпевшего с множественными переломами госпитализировали, а подозреваемый скрылся с места происшествия, однако его задержали.

Сейчас решают вопрос о помещении злоумышленника в изолятор, открыто уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажирка одного из автобусов изрезала школьницу ножницами.

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#мигранты
#криминал
#уголовное дело
#следственный комитет
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Установку окон в пострадавшем от дрона доме в Раменском начнут 26 сентября
12 сентября 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Раменского г. о.

26 сентября начнётся установка окон в квартирах многоэтажки в Раменском, пострадавшей от удара БПЛА. Об этом сообщил временно исполняющий полномочия главы Раменского городского округа Эдуард Малышев.
«Вместе с прокурором муниципалитета, представителем Следственного комитета и администрации округа встретился с жильцами пострадавших квартир в результате атаки БПЛА на дом по ул. Высоковольтной. В формате прямого диалога разъяснили гражданам ход работ по восстановлению теплового контура, оконных блоков и лоджий, оформлению справок», – написал Малышев в своём телеграм-канале.
По его словам, замену окон будут проводить три организации. До 15 сентября завершатся работы по снятию замеров оконных блоков. С 26 сентября начнётся установка окон в квартирах, чтобы первостепенно защитить тепловой контур.

Малышев добавил, что для удобства жителей установили информационный пункт. Он расположен во дворе между домами №21 и №23. Работать он будет ежедневно с 18 часов до 21 часа. Также жильцы могут обратиться на горячую линию: 8 (496) 473-91-01. Операторы ответят с 9.00 до 18.00.

Ранее сообщалось, что 10 сентября при атаке дронов были серьёзно повреждены многоквартирные дома в Спортивном проезде и на ул. Высоковольтной в Раменском. Погибла женщина, были ранены восемь человек. Для пострадавших развернули три пункта временного пребывания: в ДК им. Воровского, Раменском доме учителя, а также в школе №5 на ул. Высоковольтной.

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#жители
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