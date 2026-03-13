Достижения.рф

Житель Ставрополья выстрелил в ребенка из-за шума питбайка

Фото: iStock/ipopba

В Ставропольском крае мужчина выстрелил в 11-летнего мальчика из окна дома. Ребенок получил ранение в глаз.



Инцидент произошёл в хуторе Курганном. По данным регионального управления Следственного комитета, местный житель открыл огонь из пневматической винтовки с прицелом, когда двое детей проезжали под его окнами на питбайке.

Пуля попала одному из мальчиков в голову и повредила глаз. Медики быстро оказали пострадавшему помощь, благодаря чему его удалось спасти. Второй ребенок, который ехал вместе с ним, не пострадал.

После выстрела мужчина попытался скрыть оружие. Он спрятал винтовку в хозяйственной постройке возле дома.

Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его на допрос. По данным следствия, он объяснил свой поступок раздражением из-за громкого звука питбайка. Следственные действия продолжаются.

Иван Мусатов

