Житель Ставрополья выстрелил в ребенка из-за шума питбайка
В Ставропольском крае мужчина выстрелил в 11-летнего мальчика из окна дома. Ребенок получил ранение в глаз.
Инцидент произошёл в хуторе Курганном. По данным регионального управления Следственного комитета, местный житель открыл огонь из пневматической винтовки с прицелом, когда двое детей проезжали под его окнами на питбайке.
Пуля попала одному из мальчиков в голову и повредила глаз. Медики быстро оказали пострадавшему помощь, благодаря чему его удалось спасти. Второй ребенок, который ехал вместе с ним, не пострадал.
После выстрела мужчина попытался скрыть оружие. Он спрятал винтовку в хозяйственной постройке возле дома.
Правоохранители задержали подозреваемого и доставили его на допрос. По данным следствия, он объяснил свой поступок раздражением из-за громкого звука питбайка. Следственные действия продолжаются.
