Российский турист вышел на перекур перед рейсом домой и заблудился
Турист потерялся на территории аэропорта в Кемеровской области после того, как решил покурить перед ночным рейсом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Мужчина отдыхал в Шерегеше, где во время катания на лыжах получил сотрясение мозга. От госпитализации он отказался, так как спешил на самолет в Читу.
В аэропорту турист вышел на улицу покурить и не смог вернуться обратно — всю ночь он бродил по территории и искал вход. К утру его обнаружили сотрудники одного из отелей.
Путешественник замерз, был дезориентирован и с трудом понимал происходящее. В итоге его увезли в больницу.
