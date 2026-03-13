Российский турист вышел на перекур перед рейсом домой и заблудился

13 марта 2026, 15:57

SHOT: в Кузбассе турист пошел курить перед рейсом и потерялся в аэропорту

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Турист потерялся на территории аэропорта в Кемеровской области после того, как решил покурить перед ночным рейсом. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.