Жителей Швеции призвали запастись консервами и лекарствами перед войной с Россией

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Жителей Швеции призвали запастись продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости из-за риска потенциальной войны с Россией. Об этом пишет французский портал Sud Ouest.
Отмечается, что правительство порекомендовало своим гражданам запастись консервами, портативными фильтрами для воды и радио.
Уточняется, что необходимо иметь запас еды и лекарств как минимум на три месяца.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о полном отсутствии каких-либо контактов между Москвой и Стокгольмом.
А 9 марта стало известно, что шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы России. Такой полёт был осуществлён впервые с момент вступления страны в НАТО.
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Уточняется, что необходимо иметь запас еды и лекарств как минимум на три месяца.
А 9 марта стало известно, что шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы России. Такой полёт был осуществлён впервые с момент вступления страны в НАТО.
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Анастасия Чинкова