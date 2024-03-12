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Жителей Швеции призвали запастись консервами и лекарствами перед войной с Россией

Sud Ouest: шведов призвали запастись консервами и лекарствами перед войной с РФ
12 марта 2024, 11:36
Фото: iStock/digicomphoto

Фото: iStock/digicomphoto

Жителей Швеции призвали запастись продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости из-за риска потенциальной войны с Россией. Об этом пишет французский портал Sud Ouest.
Отмечается, что правительство порекомендовало своим гражданам запастись консервами, портативными фильтрами для воды и радио.

Уточняется, что необходимо иметь запас еды и лекарств как минимум на три месяца.


Ранее президент России Владимир Путин объявил о полном отсутствии каких-либо контактов между Москвой и Стокгольмом.

А 9 марта стало известно, что шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы России. Такой полёт был осуществлён впервые с момент вступления страны в НАТО.

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#швеция
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МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО в стране
Глава МИД Билльстрём: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране
12 марта 2024, 12:06

Фото: iStock/WDnet

Швеция, которая на днях стала членом НАТО, заявила о своем нежелании размещать постоянные базы альянса в стране, заявил глава МИД Тобиас Билльстрём в интервью турецкому агентству Anadolu.
Швеция стала 32-м членом НАТО. В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг страны. Однако Швеция не забывает и о собственных интересах, несмотря на присоединение к странам Североатлантического альянса.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

По информации газеты Financial Times, Швеция с вступлением в НАТО открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла

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#нато
#швеция
#политика
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«Задача-максимум отброшена»: Пушкова удивили слова Столтенберга об Украине
Пушков увидел сдвиг в действиях Запада после слов Столтенберга об Украине
12 марта 2024, 08:33

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об Украине демонстрирует сдвиг в стратегии Запада вокруг Киева, с таким заявлением выступил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
11 марта генеральный секретарь НАТО заявил, что необходимо сесть за стол переговоров и проработать условия, при которых Украину удастся сохранить как суверенную страну.

Пушков заметил, что в Североатлантическом альянсе впервые заявили о важности переговоров, а также не сказали ни слова о возвращении Украины к границам 1991 года.

«Это что-то новое для дискурса генсека НАТО. Сдвиг налицо. Заявление Столтенберга показывает, что Запад скептически оценивает перспективы военных действий для Киева. Речи о возвращении территорий там уже на серьезном уровне не ведут. Задача-максимум отброшена», — прокомментировал ситуацию Пушков.

По его словам, Запад хочет включить Украину в Североатлантический альянс, пусть даже в усечённом виде, чтобы обеспечить себе зону влияния в этом регионе.

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#украина
#нато
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Мадуро сравнил Зеленского с клоуном после слов о папе римском Франциске
12 марта 2024, 08:16

Фото: сайт Кремля

Лидер Венесуэллы Николас Мадуро заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, который оскорбил папу римского, похож на клоуна и поддержал призыв понтифика к началу мирных переговоров.
«Зеленский начинает плохо говорить, оскорблять Папу. Он кажется мне таким же клоуном, таким же грубым и таким же побежденным, как Гуайдо, таким же вредным для своего народа», — заявил Мадуро в эфире своей телепрограммы «С Мадуро ».

Он также добавил, что папа Франциск прав, и в Венесуэлле поддерживают его слова, а также призыв к миру на Украине.

Напомним, папа римский Франциск заявил, что в ходе украинского конфликта проигрывающая сторона должна найти в себе смелость для того, чтобы «поднять белый флаг» и согласиться на переговоры. Очевидно, что Киеву такой смелости не хватает.

Зеленский в свою очередь резко отреагировал на подобный призыв.

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#флаг
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#всу
#зеленский
#киев
#переговоры
#папа римский
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В Крыму раскритиковали НАТО за нарушение договоренностей о нерасширении на восток
Батурин: НАТО нарушила все договоренности о запрете расширения на восток к РФ
12 марта 2024, 06:46

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО нарушила все договоренности нерасширения на восток к российским границам, заявил крымский политический эксперт Денис Батурин в беседе с РИА Новости.
По словам Батурина, НАТО хотела построить в Крыму военно-морскую базу, но присоединение полуострова к России помешало этому плану. Батурин отметил, что именно расширение НАТО стало причиной украинского кризиса, который длится уже более десяти лет.

Он добавил, что в той части Европы, которая находится вблизи российских границ, больше нет нейтральных стран.

«Даже СВО не стало основанием для понимания Западом того, как видит Россия гарантии безопасности», – резюмировал эксперт.

Ранее была названа основная цель НАТО в отношении России.

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#крым
#нато
#россия
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Карлсон рассказал американским зрителям, как Крым вернулся в состав России
Карлсон: Крым вошел в состав России по итогам демократического референдума
12 марта 2024, 06:09

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что Крым вошел в состав России в результате народного референдума, сообщает РИА Новости.
Карлсон отметил, что после переворота на Украине в 2014 году русскоязычное население Крыма абсолютным большинством проголосовало за вхождение в состав России.

«Я бы сказал, это демократический процесс», – отметил Карлсон.

Ранее, в феврале, в видеообращении после интервью с президентом России Владимиром Путиным Карлсон обсудил возможность возвращения Крыма в состав Украины и заявил, что Крым «находился в руках России» еще в начале СВО, вследствие это возврат Крыма как условия достижения мира сродни безумию.

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#журналист
#крым
#россия
#украина
#референдум
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Такер Карлсон подверг критике антироссийские санкции США
Журналист Карлсон: Санкции США против России нарушают правила миропорядка
12 марта 2024, 05:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал санкции Вашингтона против России, сообщает РИА Новости.
По мнению Карлсона, санкции США против России нарушают правила мирового порядка.

«Это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», – возмутился Карлсон.

В частности, он осудил решение об исключении России из международной платежной системы SWIFT. Он также выступил против ареста имущества российских бизнесменов.

Ранее журналист раскритиковал президента США Джо Байдена за слова об Украине.

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#сша
#санкции
#россия
#журналист
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На Украине заявили о капитуляции перед Польшей
Украинский экономист Кущ: Украина капитулировала перед Польшей
12 марта 2024, 05:18

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украина полностью капитулировала перед Польшей ради своих экономических интересов, заявил киевский аналитик Алексей Кущ, передает РИА Новости.
По его словам, угроза Киева направить иск к Варшаве во Всемирную торговую организацию (ВТО) провалилась, и теперь «Украина проиграла эту торговую войну».

По мнению Куща, Киев намекал на то, что сельскохозяйственная и сырьевая экономика страны, не входящей в ЕС, не нужна Европе. Без изменения структуры экономики членство в ЕС невозможно, это вполне естественно, резюмировал эксперт.

10 марта Европейская комиссия (ЕК) отклонила просьбу польских фермеров запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

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#польша
#ес
#евросоюз
#торговля
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На Украине военные пожелали создать радикальную партию с экстремистским крылом
РИА Новости: Украинские военные планируют создание радикальной партии
12 марта 2024, 04:10

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские военные планируют создать политическую партию с боевым поразделением, сообщает РИА Новости с ссылкой на источник в силовых структурах России.
По данным источника, представители элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), СБУ и нацбатов всерьез обсуждают возможности свержения действующей власти и уничтожения командования ВСУ, в том числе террористическими методами.

Для этого, согласно одному из планов, военные предлагают убивать депутатов Верховной Рады. При этом заговорщики считают, что простые украинцы поддерживают подобные теракты, поскольку недовольны действующим режимом.

Ранее стало известно, что ВСУ недовольны перестройкой военного правления и обсуждают свержение Владимира Зеленского. Бывший глава украинской армии Валерий Зарудный был предложен в качестве кандидата в президенты Украины.

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#украина
#политика
#киев
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Немецкие офицеры неправильно подключились к беседе об атака на Крымский мост
NTV: Немецкий офицер неправильно присоединился к беседе об ударах по России
12 марта 2024, 03:43

Фото: iStock/bluejayphoto

Инспектор Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Инго Герхартц, принимавший участие в обсуждении атаки на мост в Крыму, также использовал незащищенную линию связи, сообщил телеканал NTV.
В то же время отмечается, что утечка разговора произошла не с его стороны. Телеканал сообщает, что министр обороны Борис Писториус подтвердил эту информацию по окончании специального заседания оборонного комитета Бундестага.

Ранее Бундестаг заявил, что вина за утечку разговора немецких раговоров возлагается на Россию, осуществившую «операцию».

Напомним, 1 марта глава RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров офицеров Бундесвера, на которой обсуждалась передача Вооружённым силам Украины ракет Taurus для ударов по Крымскому мосту.

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#германия
#военные
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