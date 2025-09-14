Жители Болгарии вышли на массовые протесты против введения евро
В Болгарии в субботу прошли массовые акции протеста против планов властей по введению евро в оборот. Об этом сообщает ТАСС.
Крупнейшая манифестация прошла в столице страны – Софии, где протестующие собрались перед зданием парламента, после чего по улицам города прошло масштабное шествие. Аналогичные акции состоялись в Варне, Пловдиве и других городах.
Организатором выступила националистическая партия «Возрождение», которая резко выступает против перехода с болгарского лева на единую европейскую валюту.
Лидер партии Костадин Костадинов во время митинга заявил, что послание протеста одно – «отставка правительства». Это, по его словам, необходимо для сохранения Болгарии и её национальной валюты.
Противники перехода на евро считают, что отказ от болгарского лева приведёт к потере финансового суверенитета, росту цен и дальнейшему влиянию ЕС на внутренние дела страны.
Болгария стремится к присоединению к еврозоне и ранее уже перешла в режим валютного курса, привязанного к евро. Ввести новую валюту планируется в 2026 году, однако растущее общественное недовольство может повлиять на сроки и политическую стабильность в стране.
Читайте также: