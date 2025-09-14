Смена внешности и фальшивые документы: где скрывается самый жестокий криминальный авторитет России Емеля
Один из самых опасных и жестоких криминальных авторитетов России, Николай Емельянов, известный в криминальных кругах под прозвищем Емеля, скрывается от правосудия в Болгарии. Об этом пишет «Лента. ру».
Отмечается, что Емельянов, которого в криминальной среде называют «ночным губернатором» Брянска, начал свою деятельность ещё в конце 1990-х годов. Уроженец посёлка Госома в Брянской области, он создал в регионе собственную организованную преступную группировку, которая со временем получила влияние и за пределами области.
Особую жестокость Емельянов проявил в ходе расправы над криминальным конкурентом по кличке Барыга – этот эпизод, по мнению следователей, стал ключевым моментом в укреплении его позиций в преступной иерархии.
Согласно информации журналистов, сейчас Емеля живёт под фальшивыми документами и сменил внешность, что позволяет ему скрываться от российских и международных правоохранительных органов. Он также может вести бизнес через подставных лиц и сохранять влияние на криминальные процессы в России.
Правоохранительные органы России пока официально не комментируют информацию о его местонахождении, однако источники в силовых структурах подтвердили, что Емельянов числится в международном розыске и что его задержание – вопрос времени.
Читайте также: