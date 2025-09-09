Kathmandu Post: в Непале демонстранты подожгли свыше 10 государственных зданий
В Непале протестующие подожгли свыше 10 частных и государственных зданий. Об этом сообщает Kathmandu Post.
Как пишет издание со ссылкой на полицию, демонстранты в числе государственных зданий есть два суда. В связи с этим были уничтожены важные документы и дела. О размере причиненного ущерба пока информации нет.
Ранее сообщалось о начавшихся митингах в Непале. Протестующие вышли на улицы после запрета практически всех соцсетей в стране. В результате этого власти восстановили доступ к сервисам, но бунт не прекратился.
