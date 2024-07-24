В Испании не пустили фрегат «Штандарт» в порты

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Власти Испании отказались пускать в свои порты исторический фрегат «Штандарт», на котором находится российская команда. Об этом сообщил капитан корабля Владимир Мартусь в интервью РБК.
Фрегат «Штандарт» пересёк Бискайский залив и сейчас находится в территориальных водах Испании. В испанском городе Виго команда планировала принять участие в фестивале Iacobus Maris Route. Однако теперь эта возможность под вопросом.
Ранее власти Франции также отказались пускать «Штандарт» в свои порты. По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жана-Поля Элькана, на борту корабля почти закончилась вода.
Проукраинские активисты просят запретить заход, стоянку и остановку корабля «Штандарт» в порту и на побережье Испании. Весной 2022 года из-за санкций порты ЕС запретили заход судов под российским флагом. Сейчас «Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, но Россию это не смущает.
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«На борту «Штандарта» находятся 15 человек из семи стран. Среди них есть подростки — 13, 14 и 18 лет. По словам капитана, после четырёх дней перехода на корабле осталось мало еды и воды. Возможно, запасов хватит ещё на три или четыре дня. Сейчас команда не знает, что делать дальше», — говорится в материале.
Ранее власти Франции также отказались пускать «Штандарт» в свои порты. По словам главы ассоциации помощи морякам Mor Glaz Жана-Поля Элькана, на борту корабля почти закончилась вода.
Проукраинские активисты просят запретить заход, стоянку и остановку корабля «Штандарт» в порту и на побережье Испании. Весной 2022 года из-за санкций порты ЕС запретили заход судов под российским флагом. Сейчас «Штандарт» ходит под флагом Островов Кука, но Россию это не смущает.
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Мира Полтева