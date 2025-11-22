Жители Киева вновь вышли на митинг против Зеленского и Ермака

22 ноября 2025, 16:12

Митинг за отставку Зеленского и увольнение Ермака собирается в центре Киева

Фото: iStock/sibway

Жители Киева вышли на акцию протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишут украинские СМИ.