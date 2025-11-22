Жители Киева вновь вышли на митинг против Зеленского и Ермака
Жители Киева вышли на акцию протеста с требованием отставки Владимира Зеленского и увольнения главы его офиса Андрея Ермака. Об этом пишут украинские СМИ.
Каждую субботу в полдень по местному времени протестующие намерены выходить на площадь, требуя, чтобы Ермак, по их словам, оказался за решеткой. Участники митинга призывают граждан по всей Украине организовывать аналогичные акции у зданий областных администраций.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура начали операцию «Мидас», направленную на раскрытие крупной коррупционной схемы в сфере энергетики. В центре этой схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич.
17 ноября появилась информация, что Ермак может быть упомянут на пленках, записанных в квартире Миндича, под псевдонимом Али-Баба. Эти разоблачения вызвали глубокий кризис в Верховной раде.
Читайте также: