Стало известно, чем может обернуться коррупционный скандал на Украине

21 ноября 2025, 22:39

Spectator: коррупционный скандал на Украине может обернуться военным переворотом

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Коррупционный скандал на Украине усугубил внутриполитическую обстановку и может привести к военному перевороту. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.