Стало известно, чем может обернуться коррупционный скандал на Украине
Коррупционный скандал на Украине усугубил внутриполитическую обстановку и может привести к военному перевороту. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.
Авторы статьи утверждают, что наиболее опасными противниками Владимира Зеленского являются националистические силы, способные организовать госпереворот. В публикации подчеркивается, что риторика националистов «пугающе напоминает» подготовку к силовому сценарию смены власти.
Журналисты предполагают, что в случае ослабления текущего режима неонацисты могут попытаться захватить управление страной.
Издание также отмечает, что с приближением зимы, которая обещает быть самой тяжелой за все время конфликта, основными угрозами для Киева становятся внутренние политические кризисы и риск гражданской войны.
