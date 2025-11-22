«Вечная зима и неизбежная потеря территории»: Трамп озвучил ультиматум Зеленскому. Что ждет Украину, если она откажется от мирного плана США?

22 ноября 2025, 11:54

Трамп: Зеленскому придется одобрить мирный план США по Украине

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп в интервью журналисту Брайану Килмиду прокомментировал позицию Вашингтона по новому плану урегулирования конфликта на Украине, обозначив крайний срок для подписания Киевом этого соглашения и альтернативу, которая ждет Украину в случае отказа от плана.





Американский лидер заявил, что Украина должна следовать предложенному Вашингтоном плану урегулирования конфликта. Если этот план не устроит Владимира Зеленского, Киев сможет продолжить военные действия.



При этом Трамп предупредил, что Украину ждёт холодная зима из-за ударов по энергетической инфраструктуре, которая, как неоднократно указывали в Минобороны РФ, используется в интересах ВСУ. Он подчеркнул, что у Зеленского нет сильных позиций для переговоров, и сделку следовало заключить ещё год или два назад. Сейчас же Украина теряет территории.





«Он должен будет принять его, а если ему не нравится, то, знаете, им тогда стоит просто продолжать сражаться», — заключил глава США.