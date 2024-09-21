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Жители Курской области получат дополнительные выплаты от правительства

Правительство выделило дополнительные 10 тыс. рублей жителям Курской области
21 сентября 2024, 17:06
Фото: iStock/Yury Gubin

Фото: iStock/Yury Gubin

Правительство России распорядилось выплатить ещё по 10 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства после вторжения ВСУ. Соответствующее распоряжение представлено на сайте кабмина.


Отмечается, что речь в документе идёт о выплатах в размере 10 тысяч рублей на одного человека. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства, позволят жителям покрыть срочные расходы.

С учётом ранее выделенных из бюджета средств на помощь курянам, общий объём единовременной материальной поддержки жителей пострадавшего региона составит более 1,5 миллиардов рублей.

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#правительство
#курская область
#жители
#выплаты
#бюджет
#помощь
Москалькова назвала террором санкции США против RT
21 сентября 2024, 17:32

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова высказалась о санкциях, введённых США в отношении телеканала RT. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Накануне американская правозащитная организация Freedom of the press foundation (FPF) потребовала от администрации президента США Джо Байдена доказательства обвинений в отношении RT в якобы скрытых информационных операциях и военных закупках.

Москалькова, в свою очередь, заявила, что такие действия американских властей можно квалифицировать не иначе как террор и ущемление свободы СМИ, противоречащие основополагающим принципам демократии, о которой так часто говорят в Штатах.

Также она подчеркнула, что общественности не предоставили доказательства предъявленных обвинений. При этом произошло ужесточение правил работы российских журналистов в США. Некоторым из них даже пришлось покинуть страны из-за угроз безопасности.

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Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днём независимости Армении
Путин подчеркнул важность развития дружественных отношений России и Армении
21 сентября 2024, 16:11

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишутин направили поздравительные послания главе правительства Армении Николу Пашиняну в честь Дня независимости республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
В своём письме Путин подчеркнул важность развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.

Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а жителям Армении – счастья и процветания.

Мишустин в своём поздравлении также указал на необходимость расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.

Он пожелал армянскому коллеге и всем гражданам страны благополучия и мира.

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В Польше избили беженца и выбросили за границу через калитку для животных
21 сентября 2024, 15:34

Фото: istockphoto/sudok1

Белорусские пограничники нашли у границы с Польшей беженца, которого избили, а после выбросили за границу через калитку для животных польские силовики. Об этом сообщил госпогранкомитет Белоруссии в своем телеграм-канале.
«В польской буферной зоне избит еще один беженец и выброшен на границе <…> В четверг, 19 сентября, гродненские пограничники возле калитки в польском заграждении обнаружили избитого и обессиленного иностранца», — написали в ведомстве.
Со слов мигранта, он попросил помощи и защиты у поляков, однако вместо разбирательств силовики избили его, а потом вытолкали через калитку для животных на белорусскую сторону.
«Белорусские пограничники оказали первую медицинскую помощь. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила мужчину в Свислочскую районную больницу», — резюмировали в белорусском погранкомитете.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности республики нормализовать отношения с Польшей «хоть завтра». Вместе с тем он перечислил несколько решений Польши, которые, наоборот, мешают налаживанию двух стран. Одним из таких решений белорусский лидер назвал закрытие погранпереходов.

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#александр лукашенко
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Эрдоган заявил о готовности к встрече с президентом Сирии Асадом
21 сентября 2024, 14:47

Фото: сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности встретиться с главой Сирии Башаром Асадом. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции перед вылетом на Генассамблею ООН в США.
Он подчеркнул, что турецкая сторона уже заявляла о желании встретиться с Асадом для нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. В настоящее время Эрдоган ожидает ответ от своего коллеги.

Турецкий лидер отметил, что с этой встречи начнётся новый эта сотрудничества между странами. Он добавил, что настало время завершить напряжённую ситуацию в Сирии.

Также Эрдоган добавил, что сирийские власти не идут на конфронтацию с оппозицией, что демонстрирует принятые шаги для поддержания устойчивого мира.

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#турция
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#сирия
#встреча
#политика
#сотрудничество
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«Вопрос Крыма закрыт навсегда»: Киеву указали на точку в статусе полуострова
Глава крымской миссии Смирнов: точка в статусе Крыма была поставлена в 2014 году
21 сентября 2024, 13:30

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов заявил, что точка в статусе полуострова была окончательно поставлена в 2014 году. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский в ходе встречи YES в Киеве предложил передать полуостров под мандат ООН, чтобы через 20 лет провести референдум о его статусе. В ответ на это МИД Украины в Telegram-канале опубликовало запись о том, что статус Крыма не обсуждается, поскольку это «украинская территория».

Смирнов подчеркнул, что в 2014 году был проведён референдум, по итогам которого Крым воссоединился с Россией. Тогда была поставлена точка в вопросе статуса полуострова. Остальные заявления Киева и Запада являются «инсинуациями и бредом».

Он добавил, что период нахождения Крыма в составе Украины – это история, к которой нет возврата. Крым всегда будет частью России.

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#крым
#россия
#украина
#референдум
#политика
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Минобороны РФ рассекретило документы к 80-летию освобождения Таллина от фашистов
21 сентября 2024, 13:07

Фото: iStock/vaalaa

Минобороны России рассекретило документы к 80-летию освобождения города Таллина – столицы Эстонии – от немецко-фашистских захватчиков. Они представлены на сайте ведомства.
Отмечается, что там появился новый исторический раздел «Освобождённый Таллин утопал в цветах» с уникальными рассекреченными документами из фондов Центрального архива Минобороны РФ.

Напомним, что Таллин Эстонской ССР был освобождён от немецкой оккупации 22 сентября 1944 года по итогам Прибалтийском стратегической наступательной операции. В освобождении участвовали войска Ленинградского фронта под командованием маршала Леонида Говорова, а также силы Краснознаменного Балтийского флота и 12-й воздушной армии.

Немецкая армия тщательно удерживала Прибалтику, поскольку через неё у Красной Армии был доступ к Балтийскому морю и границам Восточной Пруссии. Советские военные нанесли неожиданный для немецкого командования удар, в результате чего военные бежали из столицы Таллина. В общей сложности операция продлилась менее 10 дней.

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#эстония
#великая отечественная война
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Пашинян заявил, что уровень независимости Армении растёт день ото дня
21 сентября 2024, 12:32

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уровень независимости страны растёт день ото дня. Об этом он сообщил в поздравительном послании в честь Дня независимости республики.
Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года. Документ упразднил Армянскую Советскую Социалистическую Республику и провозгласил Республику Армению. 21 сентября 1991 года был проведён референдум о выходе республики из состава СССР. 94,99% граждан выступили за установление независимой государственности.

Пашинян подчеркнул, что целью работы правительства Армении является ежедневный ответ «Да» на вынесенный на референдум 1991 года вопрос о независимости республики. Он заверил граждан, что уровень суверенитета страны растёт день ото дня благодаря сбалансированности и демократии.

Премьер отметил, что с 2018 года независимость, государственность, демократия, а также конкретизация этих понятий являются ориентиром всех решений, принимаемых властями страны. В ходе работы Армения совершала ошибки и терпела неудачи, особенно в 2020 году, когда страна оказалась на грани потери независимости. Однако после этого теоретический тезис устойчивости государства удалось поставить на практические рельсы.

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#армения
#декларация
#ссср
#референдум
#политика
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«Талибан»* хочет отправить делегацию на саммит БРИКС в Казани
21 сентября 2024, 12:10

Фото: iStock/Belyay

Движение «Талибан»*, находящийся у власти в Афганистане, направило России письменную заявку на участие исполняющего обязанности премьер-министра страны, руководителя политического крыла движения Абдула Гани Барадара и делегации страны в саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что письмо на имя помощника российского президента Юрия Ушакова направлено исполняющим обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Он подчеркнул важности участия властей Афганистана в этом саммите.

Напомним, что саммит БРИКС пройдёт в Казани 22-24 октября.

С конца лета 2021 года Афганистаном управляет движение «Талибан»*. Россия официально не признавала эту власть, однако глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял о намерении Москвы исключить движение их списка террористов. Путин также неоднократно заявлял, что статус движения постоянно обсуждается.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#россия
#афганистан
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Прибалтика столкнулась с туристическим кризисом из-за СВО на Украине
Еврокомиссия по туризму: в странах Балтии и Польше кризис туризма из-за СВО
21 сентября 2024, 11:44

Фото: iStock/Silent_GOS

После пандемии COVID-19 объем пассажирских перевозок в ЕС постепенно восстанавливается. Тем не менее, из-за конфликта на Украине, граничные с Россией страны блока уже не рассматриваются как безопасные для туристов из других регионов, пишет РБК с ссылкой на отчет Европейской комиссии по туризму за сентябрь.
Количество путешественников, посещающих Прибалтику, остается небольшим, в то время как другие страны ЕС продолжают привлекать иностранных туристов.

Наибольшее число туристов посетило развитые страны Западной Европы, такие как Германия, Италия, Франция и Нидерланды. Также популярными направлениями стали южные регионы ЕС — Португалия и Мальта.

Однако туристические потоки значительно сократились в государствах, соседствующих с РФ, Украиной и Белоруссией. Таким образом, нехватка путешественников затрагивает не только Прибалтику, но и Чехию, Польшу и Финляндию.

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