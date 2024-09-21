Жители Курской области получат дополнительные выплаты от правительства

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Правительство России распорядилось выплатить ещё по 10 тысяч рублей всем жителям Курской области, которые были вынуждены покинуть постоянное место жительства после вторжения ВСУ. Соответствующее распоряжение представлено на сайте кабмина.
Отмечается, что речь в документе идёт о выплатах в размере 10 тысяч рублей на одного человека. Деньги, выделенные из резервного фонда правительства, позволят жителям покрыть срочные расходы.
С учётом ранее выделенных из бюджета средств на помощь курянам, общий объём единовременной материальной поддержки жителей пострадавшего региона составит более 1,5 миллиардов рублей.
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Анастасия Чинкова