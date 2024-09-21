«Ахматовцы» сдвинули линию фронта на 1,5 км к границе Курской области

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Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) «Ахмат» из числа добровольцев за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе Курской области. Об командир с позывным Каштан сообщил в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что от украинских войск была освобождена территория примерно семь километров в ширину и полтора километра в длину. Сюда же входят опорные пункты, которые занимали бойцы ВСУ.
Командир группы добавил, что на месте продвижения спецназа были многочисленные боестолкновения с малыми группами бойцов ВСУ до восьми человек. Работа по их выявлению и зачистке производилась сразу на нескольких направлениях. В общей сложности за эти пять дней было ликвидировано около 120 украинских бойцов.
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Анастасия Чинкова