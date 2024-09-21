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«Ахматовцы» сдвинули линию фронта на 1,5 км к границе Курской области

Командир БТГР «Ахмат»: линию фронта сдвинули на 1,5 км к границе за пять дней
21 сентября 2024, 11:54
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Батальонная тактическая группа спецназа (БТГР) «Ахмат» из числа добровольцев за пять дней сдвинула семикилометровую линию фронта на 1,5 километра к границе Курской области. Об командир с позывным Каштан сообщил в беседе с РИА Новости.


Отмечается, что от украинских войск была освобождена территория примерно семь километров в ширину и полтора километра в длину. Сюда же входят опорные пункты, которые занимали бойцы ВСУ.

Командир группы добавил, что на месте продвижения спецназа были многочисленные боестолкновения с малыми группами бойцов ВСУ до восьми человек. Работа по их выявлению и зачистке производилась сразу на нескольких направлениях. В общей сложности за эти пять дней было ликвидировано около 120 украинских бойцов.

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#вс рф
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#курская область
#сво
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«Ждут русских»: украинцы съезжаются в Покровск в ожидании освобождения города от ВСУ
Люди начали съезжаться в Покровск, ожидая освобождения города от ВСУ
21 сентября 2024, 11:37

Фото: iStock/macky_ch

ВС РФ продолжают наступление на Покровск на Донецком направлении. Накануне вечером стало известно о ликвидации важного логистического пункта ВСУ – железнодорожного моста, по которому велась переброска боеприпасов и личного состава.
По украинскому телевидению показали ролик об эвакуации людей из пока находящегося под контролем Киева Покровска. В видео показали водителя рейсового автобуса Виталия, который вывозит граждан из опасных регионов с 2022 года. За это время ему удалось эвакуировать жителей Северодонецка, Лисичанска и Бахмута, которые уже находятся под контролем ВС РФ.

В беседе с местными журналистами он рассказал, что ежедневно работает в Покровске. Более месяца без выходных он выезжает в шесть утра из Славянска и приезжает в Покровск. Оттуда он забирает по 45 человек и вывозит в Павлоград. В день он делает по два таких заезда.

Однако местные жители не были впечатлены этим роликом. Николай Гуров из Покровска заявил, что власти обеспечили автобусы для эвакуации, однако оставляют в тайне, куда увозят людей. При этом эвакуации, по его словам, подлежат только те, кто заплатил ВСУ, а мужчин и вовсе сразу же мобилизуют.

Также отмечается, что в Покровск, наоборот, начали приезжать люди, которые не желают жить при режиме Зеленского. Они знают, что город скоро освободят российские военные, которых там очень ждут.

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Боец ВСУ сел в БМП и понял, что попал к российским военным
21 сентября 2024, 11:24

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Пленный боец ВСУ Николай Устенко сел в боевую машину пехоты (БМП) и понял, что попал к российским военным. Об этом сообщает РИА Новости.
Он рассказал, что подходила его смена. Услышав звук БМП, он вместе с другими военными сел в эту машину. И уже во время движения они поняли, что попали к русским.

Устенко подчеркнул, что командиры ВСУ убеждали военных, что его подразделение прикрывается войсками, располагающимися поблизости. Однако позднее выяснилось, что эта бригада была в полном одиночестве на данном участке фронта на Запорожском направлении.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что его подразделению удалось спастись благодаря сдаче в плен ВС РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#вс рф
#запорожская область
#плен
#военные
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Жительница Курской области рассказала, как с пожилой матерью бежала от ВСУ
Жительница Тёткино с матерью проехала 30 км на велосипедах, спасаясь от ВСУ
21 сентября 2024, 10:48

Фото: iStock/gbh007

Жительница посёлка Тёткино в Курской области Елена Сукаленко рассказала, как они вместе с 67-летней матерью на велосипедах проехали 30 километров, спасаясь от бойцов ВСУ.
Ранним утром 10 августа начались массовые прилёты. Женщина сразу поняла, что «началось что-то серьезное». Вместе с матерью они сели на велосипеды и доехали до близлежащего населённого пункта Глушково, который находится в 30 километрах от их дома. Там их эвакуировали и доставили в Курск.

Добираться на велосипедах было очень тяжело, рассказала женщина РИА Новости. Однако, когда они выехали на трассу, стало намного легче. Также женщинам повезло, что в этот день не было осадков.

В Курске женщины живут уже второй месяц. Их хорошо кормят, однако не хватает запасной одежды. В частности, нужно больше обуви и демисезонной верхней одежды. Когда женщины бежали из дома, они не успели взять с собой необходимые вещи. На выделенные государством 10 тысяч рублей они смогли докупить немного нужной одежды.

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#женщины
#эвакуация
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ВСУ покинули позиции у Андреевки на Артёмовском направлении
21 сентября 2024, 10:33

Фото: iStock/Anna_Anikina

Бойцы ВСУ покинули позиции вблизи села Андреевка на Артёмовском направлении. Об этом силовые структуры сообщили ТАСС.
Отмечается, что украинские военные длительное время занимали позиции в данном районе, однако им пришлось уйти. Теперь они пытаются закрепиться за каналом Северский Донец – Донбасс.

Ранее начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук заявил, что за прошедшие сутки бойцы данного подразделения войск отразили девять контратак ВСУ. В результате, ВС РФ удалось ликвидировать формирование из шести бригад украинской армии и занять более выгодные рубежи. ВСУ в ходе этой битвы потеряли свыше 490 военнослужащих, один танк, шесть автомобилей, один бронетранспортёр М113 западного производства, по одной гаубице «Гиацинт-Б» и Д-20 и иное оружие.

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#вс рф
#военные
#оружие
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В Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ
Нардеп Безуглая: Сырский скрывал ситуацию с плохой подготовкой новобранцев ВСУ
21 сентября 2024, 10:06

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев формирований армии. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своём Telegram-канале.
Депутат в качестве доказательства своих слов привела слова украинского военного с позывным Сайгон, который назвал ВСУ «армией бесправных крепостных».

По его словам, в рядах ВСУ всё решает коррупция. Те, кто не смог откупиться, попали на передовую сразу, а тех, кому удалось провернуть махинацию, сейчас обучают в учебных центрах.

Безуглая назвала сокрытие такой «катастрофической ситуации» в учебных центрах ВСУ сговором Минобороны Украины и командования армии. Она отметила, что министр обороны страны Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, который осмелился рассказать об истинном положении дел в армии.

Ранее Безуглая обвинила Умерова и Сырского в совершении преступной деятельности. Она призвала отправить их в отставку, поскольку только в таком случае страна может продолжить своё существование. В противном случае они «уничтожат всех, кроме шутов».

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#верховная рада
#украина
#всу
#военные
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В Госдуме РФ оценили возможность завершения боевых действий в 2024 году
Депутат ГД РФ Чепа допустил, что переговоры с Украиной начнутся весной 2025 года
21 сентября 2024, 09:17

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться весной следующего года. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам парламентария, возможность урегулирования украинского противостояния была всегда. Но этому мешал Запад, который стремится затянуть вооруженный конфликт, отметил Чепа.

Он подчеркнул, что Киев предпринял все возможные действия, чтобы переговоры с Москвой так и не состоялись. Это касается и вторжения в Курскую область, сказал депутат.

Чепа добавил, что «план победы» предводителя киевского режима Владимира Зеленского вряд ли может быть осуществлен. Согласно мнению парламентария, в это не верит и сам украинский президент.

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#переговоры
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Эскобар: США не приняли решение по ударам вглубь России из-за заявления Путина
21 сентября 2024, 09:02

Фото: сайт Кремля

Бразильский журналист Пепе Эскобар заявил, что решение позволить Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ было отвергнуто после заявления президента России Владимира Путина о последствиях данного шага. Об этом Эскобар сообщил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял, что разрешение Украине бить дальнобойным оружием по РФ будет означать войну НАТО против России.

Журналист подчеркнул, что когда слова главы российского государства дошли до высокопоставленных людей в Пентагоне, было принято срочное решение не позволять украинской армии наносить удары вглубь РФ при помощи дальнобойного оружия. Эскобар отметил, что в США испугались войны, по этой причине они не дали разрешение на использование дальнобойного оружия, вроде того же ATACMS.

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Повторное наступление на Курскую область, атака ВСУ на Кубань: последние новости СВО
21 сентября 2024, 08:26

Фото: iStock/Evgeny555

Минувшей ночью ВСУ предприняли очередную попытку атаки российских территорий с использованием беспилотников. Кроме того, ВСУ намеревались осуществить прорыв в Курской области. О том, как разворачиваются события на фронте, где продвинулись ВС РФ и куда был вынужден отойти противник расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Фото: iStock/Jakub Laichter

Наиболее интенсивные боевые действия разворачиваются в Глушковском районе, где противник пытается прорваться в город. По информации телеграм-канала «Два майора», сначала была направлена колонна (два танка «Леопард» и семь ББМ) в районе Весёлого, которая была остановлена подразделениями ВС РФ и пограничниками.

Зафиксировано уничтожение Leopard 2A5 у Шептуховки в Кореневском районе, более чем в 25 километрах от границы, что свидетельствует о намерении Киева использовать оставшиеся дорогостоящие западные танки в операции под Курском.

Позже противник предпринял повторную атаку меньшими силами. В результате попытки наступления техника ВСУ подверглась серьезным повреждениям от действий российских FPV-дронов и высокоточных барражирующих боеприпасов.

В курском приграничье российские военные успешно очистили населённые пункты Дарьино и Николаево-Дарьино. По информации Минобороны России, с поддержкой армейской авиации и артиллерии были отражены три попытки ВСУ прорваться через границу в направлениях населённых пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

Командир интербригады «Пятнашка» отметил, что в начале вторжения в Курскую область действовали элитные подразделения, но сейчас ВСУ наполняют фронт тербатами, чья задача — закрепляться и замедлять продвижение российских войск.


Торецкое направление


На Торецком направлении в Донецкой Народной Республике продолжается успешное наступление российских войск в городской застройке Дзержинска. Провалился прежде анонсированный контрудар ВСУ в районе Фенольного завода в Новгородском, и теперь российские штурмовики охватывают Дзержинскую агломерацию с юга и севера.

Покровское направление


41-я гвардейская армия, действующая на Покровском направлении ДНР, освободила населённый пункт Крутой Яр. Успешные действия на западе позволяют отодвинуть линию фронта от Донецка и создать вокруг города безопасную зону.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населённый пункт Георгиевка в ДНР. По информации командира интербригады «Пятнашка», вторжение резервов противника в Курскую область дало возможность российским войскам углубиться в оборону ВСУ в ДНР более чем на 50 километров.

Угледарское направление


На Угледарском направлении российская авиация точно доставляет ФАБ с УМПК в тыловые позиции противника в Доброволье и Богоявленке. К последнему ведёт дорога от шахты «Южнодонбасская» (в районе Водяного), где продолжаются бои.


Дроны ВСУ атаковали Кубань


Фото: iStock/abadonian

В ночь с 20 на 21 сентября российская система противовоздушной обороны успешно отбивала масштабную атаку украинских беспилотников. В Тихорецком районе Краснодарского края произошел пожар после того, как обломки вражеского БПЛА упали на землю, что привело к воспламенению взрывоопасных предметов и их последующей детонации. По предварительным данным, среди местных жителей никто не пострадал.

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#минобороны
#курская область
#пво
#дроны
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Силы ПВО за ночь уничтожили 101 дрон над российскими регионами
МО: силы ПВО за ночь уничтожили 101 украинский дрон над российскими регионами
21 сентября 2024, 07:50

Фото: iStock/e-crow

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили 101 украинский дрон. Об этом сообщили в Минобороны России.
Большая часть уничтоженных дронов (53) была зафиксирована в Брянской области, ещё 18 вражеских аппаратов ликвидировали над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что пять БПЛА были сбиты над Калужской областью, по три дрона над Тверской и Белгородской областями, по одному дрону над Смоленской, Курской областями и Республики Крым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#пво
#минобороны рф
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