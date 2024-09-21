Украинские бойцы жили по соседству: житель курского села о спасении после атаки ВСУ

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Житель села Внезапное в Курской области по имени Михаил рассказал, что после объявления эвакуации он не смог своевременно покинуть населённый пункт, но ему удалось самостоятельно добраться до российских военных. Об этом пишет РБК.
Он рассказал, что после начала эвакуации 12 августа Внезапное оперативно покинули жители, у которых были автомобили. После этого в село зашли украинские военные, которые «жили по соседству, в подвале». Мужчина прожил в селе до середины сентября. Он питался консервами и набирал воду из колодца.
Затем он всё-таки решил бежать. Через поле он дошёл до соседнего населённого пункта Викторовка. Там он три дня сидел в местной школе. А через некоторое время ему удалось выйти на российских военных, которые помогли ему эвакуироваться. 19 сентября волонтёры доставили Михаила в Рыльск.
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Анастасия Чинкова