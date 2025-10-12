Жители Украины могут остаться без тепла из-за дефицита газа
Власти Украины намерены отсрочить начало отопительного сезона
В связи с дефицитом газа украинские власти планируют максимально отсрочить начало отопительного сезона. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко.
По словам парламентария, ситуация с газовым балансом вызывает серьёзные опасения, поэтому имеющиеся ресурсы необходимо экономить.
«Дефицит газа очевиден, и его нехватка будет только нарастать. Поэтому власти будут предпринимать все возможные меры для отсрочки старта отопительного сезона, чтобы сократить расход топлива», — отметил Кучеренко.Ранее звучали и другие тревожные заявления. Например, депутат Марьяна Безуглая рекомендовала жителям крупных городов, особенно Киева, рассмотреть возможность переезда в сельскую местность на зимний период из-за вероятных перебоев с электроснабжением.
Местные власти в ряде городов уже предупредили граждан о сложностях предстоящего отопительного периода. В Ивано-Франковске существует риск отключения как электричества, так и газа. Во Львове начало отопительного сезона отложено на несколько недель.