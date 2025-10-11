В Донецке после атаки ВСУ загорелся гипермаркет
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гипермаркету «Сигма» в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.
По словам корреспондента издания, в результате атаки на территории торгового центра вспыхнул крупный пожар. Кроме того, над городом продолжают летать беспилотники.
На месте происшествия работают экстренные службы. Сведения о пострадавших и масштабах разрушения не поступали. Официальные лица пока никак не комментировали произошедшее.
Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали Горловку. В результате четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Вместе с тем повреждения зафиксированы у четырех жилых домостроений в Центрально-городском районе города.
