В Донецке после атаки ВСУ загорелся гипермаркет

РИА Новости: в Донецке полыхает гипермаркет после атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гипермаркету «Сигма» в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.



По словам корреспондента издания, в результате атаки на территории торгового центра вспыхнул крупный пожар. Кроме того, над городом продолжают летать беспилотники.

На месте происшествия работают экстренные службы. Сведения о пострадавших и масштабах разрушения не поступали. Официальные лица пока никак не комментировали произошедшее.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали Горловку. В результате четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Вместе с тем повреждения зафиксированы у четырех жилых домостроений в Центрально-городском районе города.

Александр Огарёв

