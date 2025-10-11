В Донецке после атаки ВСУ загорелся гипермаркет

11 октября 2025, 23:36

РИА Новости: в Донецке полыхает гипермаркет после атаки ВСУ

Фото: istockphoto / grafoto

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по гипермаркету «Сигма» в Донецке. Об этом пишет РИА Новости.