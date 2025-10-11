Житель Курской области погиб в результате атаки ВСУ

11 октября 2025, 23:51

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Один человек погиб от удара Вооруженных сил Украины по селу Нижнемахово в Суджанском районе. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.