Житель Курской области погиб в результате атаки ВСУ

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Один человек погиб от удара Вооруженных сил Украины по селу Нижнемахово в Суджанском районе. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.



Жертвой атаки стал 81-летний пенсионер. В момент удара он двигался на мотоцикле.

В своем обращении Хинштейн выразил слова соболезнования семье погибшего и попросил местных жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы.

Ранее в Белгородской области пострадал мирный житель в результате удара FPV-дроном. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина самостоятельно добрался до ближайшего медпункта и обратился за помощью.

Александр Огарёв

