Житель Курской области погиб в результате атаки ВСУ
Один человек погиб от удара Вооруженных сил Украины по селу Нижнемахово в Суджанском районе. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Жертвой атаки стал 81-летний пенсионер. В момент удара он двигался на мотоцикле.
В своем обращении Хинштейн выразил слова соболезнования семье погибшего и попросил местных жителей воздержаться от возвращения в приграничные районы.
Ранее в Белгородской области пострадал мирный житель в результате удара FPV-дроном. По словам главы региона Вячеслава Гладкова, мужчина самостоятельно добрался до ближайшего медпункта и обратился за помощью.
