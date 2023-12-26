Невиновный отсидел 16 лет и добился компенсации в один миллиард рублей

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В США мужчина с психическим расстройством отсидел 16 лет за преступление, которого он не совершал. Невиновному американцу удалось добиться самой крупной компенсации за всю историю штата Индиана, сообщает Fox News.
Эндрю Ройер из города Элкхарт оказался в тюрьме в 2005 году по обвинению в расправе над 94-летней Хелен Сейлор. Отмечается, что Ройер признался в преступлении. Суд приговорил его к 55 годам тюрьмы.
Через 15 лет адвокаты американца смогли доказать, что признательные показания он давал под давлением. В 2021 году Эндрю Ройер вышел на свободу и подал в суд на полицию и власти города. В декабре мужчина заключил с администрацией Элкхарта мировое соглашение, он получит $11,7 млн (один миллиард рублей).
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Через 15 лет адвокаты американца смогли доказать, что признательные показания он давал под давлением. В 2021 году Эндрю Ройер вышел на свободу и подал в суд на полицию и власти города. В декабре мужчина заключил с администрацией Элкхарта мировое соглашение, он получит $11,7 млн (один миллиард рублей).
«Теперь мне денег хватит до конца жизни. Постараюсь помочь семье, как смогу», — цитирует издание слов Эндрю.
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Диана Аванесян