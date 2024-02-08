Жителям Подмосковья рассказали, про что их спросит информатор о выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
17 февраля стартует адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящих президентских выборах. Квартиры и дома будут обходить сотрудники избирательных комиссий. О том, какие вопросы избиратели услышат от информаторов, рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
Информатор поинтересуется, зарегистрирован ли человек по тому адресу, где он находится, кто ещё с ним проживает. Это необходимо, чтобы уточнить списки избирателей.
Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.
В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах, в котором перечислены зарегистрированные кандидаты, все формы голосования и обозначено время его проведения.
В пресс-службе добавили, что для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»
Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Оповещением в Московской области займутся более 15 тысяч информаторов – членов избирательной комиссии. Все они прошли специальное обучение.
Сами выборы президента России в первый раз для удобства избирателей будут проводиться на протяжении трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Кроме того, он спросит, планирует ли человек участвовать в выборах президента. Информатор перечислит способы голосования и разъяснит, как ими воспользоваться.
В пресс-службе добавили, что для качественного информирования избирателей члены УИК будут использовать мобильное приложение «ИнформУИК»
Ранее сообщалось, что адресное информирование жителей Подмосковья о предстоящем голосовании будет проходить с 17 февраля до 7 марта. Оповещением в Московской области займутся более 15 тысяч информаторов – членов избирательной комиссии. Все они прошли специальное обучение.
Сами выборы президента России в первый раз для удобства избирателей будут проводиться на протяжении трёх дней – с 15 по 17 марта 2024 года.
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Лора Луганская