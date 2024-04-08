ФСБ в Мариуполе задержала мужчину, взломавшего университетский сайт

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ФСБ задержала мужчину, взломавшего сайт Мариупольского государственного университета им. Куинджи.
Как сообщает RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства, задержанный является жителем Мариуполя.
В результате взлома сайта работа всего университета была заблокирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».
Задержанного допрашивают. Следователи устанавливают возможную связь мариупольца с украинскими спецслужбами.
Напомним, ранее в ДНР задержали бывшего следователя СК, который скрывался в зоне СВО, опасаясь преследования по делу о растрате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В результате взлома сайта работа всего университета была заблокирована. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ».
Задержанного допрашивают. Следователи устанавливают возможную связь мариупольца с украинскими спецслужбами.
Напомним, ранее в ДНР задержали бывшего следователя СК, который скрывался в зоне СВО, опасаясь преследования по делу о растрате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева