«Друг друга переклацали»: Боец ВСУ сознался в стрельбе по сослуживцам

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Из-за плохой координации командования украинские военные иногда ведут огонь по своим сослуживцам, в этом признался пленный боец ВСУ Вячеслав Курочкин, его цитирует ТАСС.
«Мы не знаем даже, где наши позиции, где кто стоит, чтобы мы друг друга не переклацали», — рассказал Курочкин.
Боец Вооружённых сил Украины признался, что за время службы он дважды стрелял по позициям, на которых находились его сослуживцы.
Курочкин также посетовал, что украинское командование, вместо того чтобы помогать бойцам на передовой и координировать их работу, отсиживается в тёплых кабинетах, а простых солдат бросают на убой.
Ранее другой пленный боец ВСУ рассказал, что отказников на Украине жестоко расстреливают. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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