Журнал Bunte рассказал о нацистском прошлом предков вице-канцлера ФРГ Хабека

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Родственники нынешнего вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека были офицерами вермахта. И дед, и прадед политика воевали в частях армии нацистской Германии.
Как сообщает журнал Bunte, прадед вице-канцлера Курт Гранцов входил в самое близкое окружение Гитлера, занимал высокие посты в нацистском руководстве и дружил с Геббельсом. После Второй мировой войны он был осуждён как военный преступник. Дед Хабека имел звание оберштурмфюрера СА.
Это не первое исследование Bunte родословной современных немецких политиков. Ранее журнал писал, что дед нынешнего министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок во время Второй мировой войны носил офицерское звание и полностью разделял идеалы национал-социализма.
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Александр Бойцов