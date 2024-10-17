Фото: сайт Кремля
Журналист из Ирландии Чей Боуз обратил внимание, что федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выразил готовность к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. Это намерение репортёр прокомментировал буквально одной фразой.
Понятно, что такие переговоры, если они состоятся, будут посвящены конфликту на Украине и возможностям его мирного урегулирования. С этой точки зрения Боуз и оценил намерение канцлера ФРГ.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости непременного участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
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«Было ли такое намерение Шольца продиктовано горящими танками Leopard или горящей экономикой Германии, непонятно, но, в любом случае, лучше поздно, чем никогда», — написал журналист на своей странице в социальной сети Х.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости непременного участия России в следующей мирной конференции по Украине, а также о своей готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
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Александр Бойцов