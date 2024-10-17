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NYT: Шольц потерял доверие из-за поддержки Украины

17 октября 2024, 04:06
Фото: сайт Бундестага

Фото: сайт Бундестага

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца резко снизился на фоне его поддержки Украины, сообщает The New York Times.
Его решение оказать финансовую и военную помощь Киеву привело к негативным последствиям для немецкой экономики, особенно в автомобильной и промышленной отраслях, что вызвало недовольство среди граждан.

По данным издания, политическая позиция Шольца ударила по его популярности и поставила под сомнение участие в предстоящих выборах 2025 года. Внутри его партии уже обсуждают возможность поиска более популярного кандидата на пост канцлера.



Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит скрытый подтекст, который может привести к развязыванию третьей мировой войны. Зеленский представил в Верховной раде план, включающий пять основных пунктов и три секретных дополнения.

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#олаф шольц
#украина
Politico: Зеленский заверил США, что «у него есть всё, что нужно»
17 октября 2024, 04:37

Президент Украины Владимир Зеленский не просил дополнительного финансирования во время своей последней поездки в США в сентябре, сообщает Politico.
Вместо этого, украинский лидер обратился к американской администрации с просьбой ускорить поставки вооружения и разрешить удары по российским объектам вглубь территории России.

«Зеленский сказал, что у него есть всё необходимое», — заявил сенатор Крис Мерфи, который встречался с украинским президентом в ходе визита.
Однако просьба о расширении использования дальнобойного оружия пока остаётся без одобрения, так как США до сих пор не согласились на удары по России.

Politico также отмечает, что текущее финансирование Украины со стороны США заканчивается в начале 2025 года, и пока нет гарантий его продления, особенно в контексте грядущих выборов президента США.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сыронизировала над «планом победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что в слове «победа» есть две лишние буквы — «по».

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#зеленский
#вооружения
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Нетаньяху сравнил обвинения МУС с критикой Черчилля за военные преступления
17 октября 2024, 03:57

Фото: istock/butenkow

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стремление Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на его арест напоминает обвинения Уинстона Черчилля в военных преступлениях наравне с нацистскими лидерами после Второй мировой войны.
Прокурор МУС Карим Хан ранее подал запрос на ордера для Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта, обвиняя их в преступлениях против человечности с октября 2023 года.

«Эта симметрия абсурдна. Это как если бы Черчилля обвинили в военных преступлениях наравне с нацистами», — сказал Нетаньяху в интервью газете Figaro.
Он выразил опасения, что эти обвинения могут спровоцировать новую волну антисемитизма.

Напомним, ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.

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В Госдуме усмотрели в «плане победы» Зеленского угрозу третьей мировой войны
Депутат Бабашов: Зеленский хочет начать третью мировую войну
17 октября 2024, 03:13

Депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит скрытый подтекст, который может привести к развязыванию третьей мировой войны.
Зеленский представил в Верховной раде план, включающий пять основных пунктов и три секретных дополнения.

Ключевыми предложениями стали приглашение Украины в НАТО, снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории и размещение «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Согласно этому плану, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.

«У диктатора Зеленского остался лишь один план — вступить в НАТО, чтобы втянуть Альянс в войну с Россией», — заявил Бабашов, отметив, что НАТО является военной структурой, ориентированной на прибыль.
Он также добавил, что «торговцы смертью» в лице НАТО вряд ли пойдут на «суицид», предложенный Зеленским. Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, охарактеризовала «план победы» как бессвязный набор лозунгов, подталкивающий НАТО к открытому конфликту с Россией.

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Захарова в ответе Мерцу: «Ультиматум объявите жене»
Захарова: Берлину следует отказаться от поставок вооружений Киеву
17 октября 2024, 03:06

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление лидера партии Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца об ультиматуме России, отметив, что Берлину следует прекратить поставки вооружения Киеву, если власти Германии действительно стремятся к прекращению огня на Украине.

«Хотят прекращения боевых действий — пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит», — заявила Захарова в интервью «Известиям».
Ранее Мерц выступил в Бундестаге, раскритиковав канцлера ФРГ Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины. Он отметил, что в первый же день пребывания на посту канцлера он предъявит России ультиматум, в случае невыполнения которого Киеву будут переданы ракеты Taurus и сняты ограничения на дальность оружия.

Россия считает, что поставки вооружений Украине затрудняют мирное урегулирование конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в военные действия. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, могут стать законной целью для России. Кремль заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и имеет негативные последствия.

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Дискуссия в Раде: решение о выборах президента Украины могут принять 11 ноября
Депутат Рады: иск по выборам президента продолжат рассматривать 11 ноября
17 октября 2024, 02:54

Фото: istock/olegda88

Суд на Украине продолжит рассмотрение иска о назначении президентских выборов 11 ноября, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Он ранее подал иск в Верховный суд с требованием назначить выборы для сохранения конституционного строя. Дубинский отметил, что на заседании 16 октября явился неуполномоченный представитель Рады, который не имеет отношения к депутатам или избирательному процессу. Этот представитель требовал закрыть дело, но суд ему отказал.

«Следующее заседание состоится 11 ноября. Я приму участие в режиме видео-конференции», – добавил Дубинский.
Срок полномочий президента Владимира Зеленского истек 20 мая, а выборы в 2024 году отменили из-за военного положения и мобилизации. Зеленский утверждает, что выборы сейчас «несвоевременны». Ранее президент России Владимир Путин заявил, что единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

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Глава МИД Израиля назвал обстрелы миротворцев ООН «оплошностью»
Глава МИД Кац: ЦАХАЛ и МИД обсуждают предотвращение атак по миротворцам ООН
17 октября 2024, 02:19

Фото: istock/Diy13

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что обстрелы миротворцев ООН на юге Ливана со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были «оплошностью» и что ведутся переговоры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Об этом он сообщил в интервью немецкой газете Welt.

«Это была оплошность. В нашу политику не входит нападать на ВСООНЛ. Сейчас мы работаем над решением этой проблемы», — отметил Кац, добавив, что ЦАХАЛ и МИД Израиля находятся в процессе переговоров с представителями Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ).
Глава МИД также подчеркнул, что действия шиитской группировки «Хезболлах» вблизи позиций ВСООНЛ усложняют ситуацию, так как боевики используют миротворцев как прикрытие для провокаций против Израиля.

Кац также выразил уверенность, что военная операция на юге Ливана продлится ещё несколько недель, пока не будут достигнуты главные цели: обеспечение безопасности Израиля и возвращение эвакуированных жителей северных регионов страны.

Ранее Временные силы ООН в Ливане неоднократно сообщали о нарушениях со стороны Израиля, включая обстрелы их баз и нарушение «голубой линии».

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Китай ответил США: кто на самом деле поддерживает войну на Украине
Посольство КНР ответило на обвинения США о влиянии на украинский конфликт
17 октября 2024, 02:19

Фото: istock/cybrain

Китай отверг обвинения США в поддержке России в конфликте на Украине, заявив, что Китай, в отличие от Вашингтона, привержен содействию мирным переговорам.
Об этом заявил официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

«Соединенные Штаты выдвигают ложные обвинения против нормальной торговли Китая с Россией, продолжая при этом оказывать беспрецедентную военную помощь Украине. Это типичный двойной стандарт, крайне лицемерный и безответственный», — подчеркнул Лю Пэнъюй.

Дипломат отметил, что Китай всегда подходил ответственно к военному экспорту, включая товары двойного назначения, такие как гражданские беспилотники, и строго контролирует их поставки. Он также подтвердил приверженность КНР к содействию мирным переговорам.

«Мы отказываемся быть козлами отпущения и не будем расплачиваться за действия других. Китай твердо защищает свои законные права и интересы», — добавил представитель посольства, комментируя недавние заявления постпреда США при НАТО Джулианны Смит, которая обвинила Китай в поддержке России в украинском конфликте.

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Русофобы-паранойки: стало известно, почему в России пожалели шведов
Посольство России: власти Швеции довели граждан до русофобской паранойи
17 октября 2024, 02:00

Фото: istock/rarrarorro

Российское посольство в Швеции выразило сожаление по поводу «русофобской паранойи», которая, по его мнению, охватила шведских граждан из-за влияния местных СМИ и властей.
Заявление было сделано в ответ на публикацию в издании Svenska Dagbladet, которая связала инцидент с проникновением неизвестных на водонапорную башню в коммуне Болльнес с возможной причастностью России.

По словам посольства, никакого ущерба инфраструктуре или качеству питьевой воды нанесено не было, однако СМИ поспешили обвинить Россию. Представители российского дипломатического ведомства обвинили Svenska Dagbladet в провоцировании паранойи и распространении лживой информации, способствующей усилению русофобии в шведском обществе.

«Пропагандистские СМИ с подачи властей настолько промыли мозги гражданам страны русофобской риторикой, что они видят «руку Кремля» во всем», — заявило посольство в своем Telegram-канале, выражая сочувствие к шведским гражданам.
Посольство также призвало шведских политиков и общественность проявлять уважение к России, несмотря на возможные разногласия.

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Нетаньяху ответил Макрону на фразу о создании Израиля
17 октября 2024, 01:29

Фото: istock/Leestat

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал невежественными и неуважительными слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Израиль был создан указом ООН.
Он подчеркнул, что еврейское государство появилось в результате арабо-израильской войны, а не по решению международной организации.

«Это признак исторического невежества и неуважения. ООН признала право еврейского народа на государство, но она его не создала. Израиль возник благодаря жертве тех, кто боролся за независимость в войне против пяти арабских государств, которые отвергли план ООН по разделу Палестины», — заявил Нетаньяху в интервью французской газете Le Figaro.
Он также назвал искажением истории мнение, что ООН сыграла решающую роль в создании Израиля, и резко отреагировал на призыв Макрона о введении эмбарго на поставки оружия Израилю, которое используется в конфликтах с Газой и Ливаном. Нетаньяху осудил эту инициативу, назвав её «постыдной».

Отношения между Францией и Израилем ухудшились после призыва Макрона к прекращению поставок оружия Израилю, который, по его мнению, необходим для урегулирования ситуации в регионе.

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