Фото: сайт Бундестага
Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца резко снизился на фоне его поддержки Украины, сообщает The New York Times.
Его решение оказать финансовую и военную помощь Киеву привело к негативным последствиям для немецкой экономики, особенно в автомобильной и промышленной отраслях, что вызвало недовольство среди граждан.
По данным издания, политическая позиция Шольца ударила по его популярности и поставила под сомнение участие в предстоящих выборах 2025 года. Внутри его партии уже обсуждают возможность поиска более популярного кандидата на пост канцлера.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит скрытый подтекст, который может привести к развязыванию третьей мировой войны. Зеленский представил в Верховной раде план, включающий пять основных пунктов и три секретных дополнения.
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По данным издания, политическая позиция Шольца ударила по его популярности и поставила под сомнение участие в предстоящих выборах 2025 года. Внутри его партии уже обсуждают возможность поиска более популярного кандидата на пост канцлера.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Бабашов выразил мнение, что «план победы» президента Украины Владимира Зеленского содержит скрытый подтекст, который может привести к развязыванию третьей мировой войны. Зеленский представил в Верховной раде план, включающий пять основных пунктов и три секретных дополнения.
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Елена Перлова