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Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

26 августа 2024, 12:00
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Утром 26 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти объекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования, а также с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, тактической и армейской авиации.

Удары наносились по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Как отметили в Минобороны, все назначенные цели были успешно поражены.

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Боевики ВСУ вновь жалуются из-за своих неудач на фронте
Times: ВСУ жалуются, что нападение в Курской области не помогло им в Донбассе
26 августа 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Из-за своих неудач на фронте вновь жалуются украинские неонацисты, пишут обозреватели издания The Times. Речь идет о том, что нападение на Курскую область не помогло боевикам ВСУ в Донбассе.
Иностранные журналисты уточняют, в Киеве надеялись, что вторжение под Курском поможет «облегчить нагрузку» на украинскую армию в Донецкой народной республике, где боевики переживают «почти невыносимое давление». По информации The Times, этого «не произошло».

По словам одной девушки-боевика ВСУ Дзвениславы Римар, ВС РФ постоянно продолжают свои атаки, а нападение на Курскую область никак не повлияло на украинский фронт.

Боевики ВСУ, добавила Римар, измождены. Ранее сообщалось, что бойцу СВО спасло жизнь на фронте.

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Российскому бойцу в зоне СВО спас жизнь молитвенник в нагрудном кармане
26 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto/Nazar Nazaruk

Бойца Вооружённых сил РФ с позывным Чемба спасла от осколка украинского снаряда брошюра «Молитвенный щит православного воина». Солдат носил её в нагрудном кармане.
Об этом случае рассказал телеканалу «Звезда» Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского. Батюшка подарил эту книжицу солдату, после чего тот всегда носил её с собой. Осколок снаряда попал прямо в грудь российскому бойцу. Он насквозь пробил молитвенник и отклонился в сторону, так что рана получилась по касательной. В госпитале врачи подтвердили: если бы не «Молитвенный щит», рана была бы смертельной, так как осколок угодил бы прямо в сердце.

Иеромонах Константин не только поддерживает бойцов Словом Божьим, но и является командиром эвакуационной группы, вывозя с поля боя раненых. По словам священника, ежедневно бывающего на передовой, на войне нет неверующих. Постоянно сталкиваясь со смертью, бойцы начинают как-то больше задумываться о Боге, становятся более внимательными к вере.

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Минобороны России раскрыло последние новости о ситуации в Курской области
МО РФ: В группировку в Курской области поставили дополнительное вооружение
26 августа 2024, 11:25

Фото: istock/vladj55

Минобороны России сообщило, что в группировку, которая обеспечивает безопасность Курской области, поставлено дополнительное ракетно-артиллерийское вооружение. Об этом оборонное ведомство написало в своем Telegram-канале.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Сообщается, что от оперативного штаба Курской области поступил 21 запрос. По данным МО РФ, 19 вопросов решены.

«Новые поступившие — в работе. В группировку осуществлена поставка дополнительных средств ракетно-артиллерийского вооружения», — говорится в сообщении министерства.

В оперативную группу Координационного совета Министерства обороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей поступило 47 запросов от оперативных штабов при губернаторах по обеспечению группировок.

За последние сутки новые запросы от оперативных штабов Белгородской и Брянской областей не поступали. Ранее каждая из областей направила по восемь запросов, все они были успешно решены, отметили в Министерстве обороны России.

Стало известно, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

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По боевикам ВСУ нанесли удар в Полтаве
Лебедев: ВС РФ ударили по месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве
26 августа 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Olena_Z

По месту распределения боевиков ВСУ в Полтаве ударили бойцы ВС РФ. Об этом журналистов РИА Новости проинформировал пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Прилетело в место (в Полтаве — прим. ред.), откуда происходит распределение подразделений (ВСУ - ред.) в разные направления» — прокомментировал координатор движения сопротивления.

Лебедев подчеркнул, что украинские радикалы еще долго не смогут провести ротацию.

Ранее руководитель военной администрации Полтавской области Филипп Пронин информировал, что в украинском регионе после взрывов получил повреждения промышленный объект.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года.

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В эфире украинского телемарафона вырубило свет при ракетной атаке
26 августа 2024, 11:05

Фото: istockphoto/Silent_GOS

При украинском телемарафоне в телевизионной студии вырубило свет, сообщает Mash. Все произошло, когда ведущая говорила о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский не против завершить конфликт с РФ.
Ранее сообщалось, что ВС РФ начали массированный удар по украинской территории. СМИ Украины информировали, что взрывы слышали под Харьковом, Одессой, Киевом, Хмельницким, Львовом, Тернополем и других областях республики.

Телемарафон Украины в круглосуточном режиме запустили в феврале 2022 года.

До этого была информация, что в Киеве после взрывов продолжаются перебои с электричеством и водоснабжением. Подобная ситуация с электроэнергией наблюдается под Николаевом.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
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На Украине из-за масштабных отключений света железную дорогу переводят на тепловую тягу
«Укржелдорога» из-за отключений света переводит поезда на тепловозную тягу
26 августа 2024, 11:04

Фото: istockphoto/Ivan Boiko

Украинский национальный перевозчик «Укржелдорога» начал переводить поезда на тепловозную тягу. На такую меру в компании вынуждены были пойти из-за массовых отключений электричества.
Сообщение об этом появилось в официальном телеграм-канале перевозчика. Уточняется, что имеются обесточивания линий в разных регионах страны. Для возобновления движения поездов дальнего следования на линию выведены резервные тепловозы. Пригородное движение электричек также имеет задержки, на местах работают энергетики.

В настоящее время воздушная тревога действует на всей территории Украины. Сообщается о взрывах в разных регионах страны. Отключения подачи электроэнергии зафиксировано в Киеве и других крупных городах.

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В Киеве после взрывов продолжаются перебои со светом и с водой
26 августа 2024, 10:49

Фото: istockphoto / reflection_art

В некоторых районах Киева после взрывов были зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своём Telegram-канале.
«По информации издания «Страна.ua», на правом берегу Киева из-за отключения света возникли проблемы с водоснабжением.Также стало известно, что в Броварах Киевской области пропал свет», — поделились в РИА Новости.

Кроме того, проблемы с электричеством были зафиксированы в Николаевской области и временно подконтрольном Украине Запорожье.

Утром 26 августа российские Вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам на территории Украины.

Согласно сообщениям СМИ, взрывы были зафиксированы в Киеве, Харькове, Одессе, Луцке, Кременчуге, Днепропетровске и Запорожье.

На всей территории Украины продолжает действовать воздушная тревога.

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Сложно считать взрывы: Военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине
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В Ярославле уничтожили дрон ВСУ, пытавшийся атаковать НПЗ
Евраев: дрон ВСУ пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Ярославле
26 августа 2024, 10:36

Фото: istock/NiseriN

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что дрон, уничтоженный на подлете к городу, пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Пострадавших и разрушений в результате падения БПЛА нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что военные ВС РФ наносят один из самых массированных ударов по Украине. По словам координатора пророссийского николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в Киеве уже сложно считать взрывы.

До этого командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что число пленных боевиков Вооруженных сил Украины в Курской области продолжает расти. Он отметил, что часть украинских солдат сдаются добровольно.

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ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине
26 августа 2024, 10:33

Фото: istockphoto / zim286

Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников поделился, что удары наносятся как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в РИА Новости.
«В Ивано-Франковске попадание в ангар с техникой. По сообщениям сопротивления, там спрятали два F-16. Знать будем позже. Было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами. В городе, где уже были прилеты, перекрыта часть улиц. Скорые носятся пачками. Почти во всем городе нет света», — отметил Лебедев.

По данным подполья, в Одессе также был поражен энергетический объект, что привело к отключению света. По Киеву и его окраинам было нанесено около десяти ударов. В Стрий (Львовская область) несколько раз были слышны взрывы. Взрывы также были зафиксированы в Хмельницком и Волыни, где пострадали военные ВСУ.

В Полтаве удар пришелся по месту дислокации ВСУ, что привело к отмене ротаций. В Николаевской области мощный взрыв вызвал отключение света.

Воздушная тревога объявлена по всей стране после 6:00 по Москве. Местные СМИ сообщили о взрывах во многих регионах, включая Киевскую, Харьковскую, Винницкую, Днепропетровскую и другие области.

В Киеве после серии взрывов начались перебои с электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что это связано с проблемами в общеукраинской энергосети.

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