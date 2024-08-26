Российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины

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Утром 26 августа российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти объекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удары наносились с использованием высокоточного оружия большой дальности наземного и морского базирования, а также с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов, тактической и армейской авиации.
Удары наносились по критически важным объектам энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу предприятий ВПК. Как отметили в Минобороны, все назначенные цели были успешно поражены.
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Александр Бойцов