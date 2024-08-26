Зеленский назвал удар по Украине одним из самых мощных за время конфликта

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Удар, нанесённый российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за всё время конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.
По словам украинского президента, российские войска использовали при ударе более сотни ракет различных типов. Зеленский также сообщил, что на всех повреждённых объектах уже начались восстановительные работы. Он добавил, что ремонтные бригады будут работать круглосуточно, чтобы вернуть подачу электричества.
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Александр Бойцов