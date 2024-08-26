ВС РФ нанесли масштабный удар по объектам ОПК на Украине

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Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих соратников поделился, что удары наносятся как по военным целям, так и по объектам энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в РИА Новости.
«В Ивано-Франковске попадание в ангар с техникой. По сообщениям сопротивления, там спрятали два F-16. Знать будем позже. Было попадание в емкости с горюче-смазочными материалами. В городе, где уже были прилеты, перекрыта часть улиц. Скорые носятся пачками. Почти во всем городе нет света», — отметил Лебедев.
По данным подполья, в Одессе также был поражен энергетический объект, что привело к отключению света. По Киеву и его окраинам было нанесено около десяти ударов. В Стрий (Львовская область) несколько раз были слышны взрывы. Взрывы также были зафиксированы в Хмельницком и Волыни, где пострадали военные ВСУ.
В Полтаве удар пришелся по месту дислокации ВСУ, что привело к отмене ротаций. В Николаевской области мощный взрыв вызвал отключение света.
Воздушная тревога объявлена по всей стране после 6:00 по Москве. Местные СМИ сообщили о взрывах во многих регионах, включая Киевскую, Харьковскую, Винницкую, Днепропетровскую и другие области.
В Киеве после серии взрывов начались перебои с электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что это связано с проблемами в общеукраинской энергосети.
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Мира Полтева