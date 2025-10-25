Журналист Боуз высмеял конфуз Зеленского на встрече со Стармером
Для фото Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Кира Стармера специально собрали публику. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
По его словам, «радостную толпу» буквально доставили на автобусах. Боуз также описал сложившуюся вокруг снимка обстановку как «фантазию в духе Оруэлла».
В пятницу, 24 октября, в Лондоне состоялась очередная встреча «коалиции желающих». Мероприятие прошло в смешанном формате: некоторые участники присутствовали лично, а другие присоединились по видеосвязи. В столицу Великобритании прибыли Владимир Зеленский, Метте Фредериксен (премьер-министр Дании), Дик Схоф (премьер-министр Нидерландов) и Марк Рютте (генеральный секретарь НАТО). Еще 20 лидеров приняли участие в встрече удаленно.
Читайте также: