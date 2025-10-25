В Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине
Депутат Чепа: Россию не устраивают переговоры ради переговоров
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что дипломатический путь — единственный способ разрешить конфликт на Украине. Своё мнение он высказал, комментируя заявление спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева о том, что Москва, Вашингтон и Киев близки к достижимому дипломатическому решению.
В беседе с «NEWS.ru» Чепа отметил, что позиция России остается неизменной. По его словам, Владимир Зеленский действует исходя из задач, которые ему ставят лидеры стран НАТО. Они нацелены сначала прекратить конфликт, а затем начать переговоры.
«Нас такой подход не устраивает. Нас интересуют конкретика и чёткое понимание того, как исключить в дальнейшем те первопричины, повлекшие за собой возникновение этого конфликта», — заявил депутат.Парламентарий выразил мнение, что переговоры станут возможны, если Зеленский перестанет руководствоваться только стремлением получить больше финансовой помощи и военных поставок. По словам Чепы, работа над дипломатическим решением должна привести к прекращению огня.