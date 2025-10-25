В Госдуме раскрыли, когда будут возможны переговоры по миру на Украине

25 октября 2025, 12:04

Депутат Чепа: Россию не устраивают переговоры ради переговоров

Фото: Istock/3dmitry

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что дипломатический путь — единственный способ разрешить конфликт на Украине. Своё мнение он высказал, комментируя заявление спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева о том, что Москва, Вашингтон и Киев близки к достижимому дипломатическому решению.





В беседе с «NEWS.ru» Чепа отметил, что позиция России остается неизменной. По его словам, Владимир Зеленский действует исходя из задач, которые ему ставят лидеры стран НАТО. Они нацелены сначала прекратить конфликт, а затем начать переговоры.