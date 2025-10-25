ВС РФ нанесли групповой удар по энергообъектам и предприятиям ВПК Украины
Российские войска атаковали предприятия украинского ВПК и используемые ими объекты энергетики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
ВС России применили высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и беспилотные летательные аппараты для нанесения удара. Согласно информации военного ведомства, операция успешно завершена, все намеченные цели поражены.
Кроме того, авиация, дроны, ракетные подразделения и артиллерийские части российских войск атаковали: пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового комплекса «Нептун», пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников, а также цеха по производству беспилотных летательных аппаратов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
