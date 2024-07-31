Журналист Додолев: Зеленский раньше не знал украинский язык и смеялся над ним

Владимир Зеленский раньше не умел говорить на украинском языке и даже смеялся над ним. Об этом рассказал журналист и писатель Евгений Додолев, его слова передает aif.ru.
Додолев рассказал, что еще в далеких 20012-20013 годах часто встречал Зеленского в телекомпании ВГТРК. Они даже несколько раз вместе обедали в сербском ресторане.
Он также добавил, что жителей Западной Украины Зеленский презирал и называл их кретинами. По словам Додолева, тогда нынешний глава Украины выглядел пророссийски настроенным, постоянно шутил и пытался за всех заплатить.
Журналист также добавил, что в те времена Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском телевидении, однако у него ничего не вышло.
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«Он совершенно не знал украинского, говорил, что если ему хочется поржать, то он включает фильм на мове (украинский язык — ред.), рассказывал анекдоты про рогулей (жаргонное название сельских жителей Украины — ред)», — раскрыл подробности общения с Зеленским журналист.
Он также добавил, что жителей Западной Украины Зеленский презирал и называл их кретинами. По словам Додолева, тогда нынешний глава Украины выглядел пророссийски настроенным, постоянно шутил и пытался за всех заплатить.
Журналист также добавил, что в те времена Зеленский мечтал запустить собственный проект на российском телевидении, однако у него ничего не вышло.
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Элина Позднякова