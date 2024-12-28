Журналист DW Когель ушла с работы после публикации Маска о критическом этапе для Германии

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Руководитель рубрики «Мнения» немецкой шазеты Die Welt (DW) Ева Мари Когель решила уйти с работы после того, как издание отдало в печать выпуск с публикацией американского предпринимателя Илона Маска, сообщила она в соцсети Х.
«Мне всегда нравилось возглавлять раздел «Мнения» в газете Die Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появился текст Илона Маска», — обратила внимание Когель.
Журналист подчеркнула, что подала заявление на увольнение после того, как статью американского предпринимателя опубликовали.
В своём материале Илон Маск заявил, что Германия в настоящий момент находится на критическом этапе, и будущее государства балансирует на грани экономического и культурного коллапса.
«Как человек, сделавший значительные инвестиции в промышленный и технологический ландшафт Германии, я считаю, что имею право открыто говорить о ее политической ориентации», — уточнил основатель компании SpaceX.
Илон Маск добавил, что последняя искра надежды для ФРГ — «Альтернативная партия для Германии» («АдГ»).
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Ольга Енгалычева