Стало известно о политическом убежище для помогавшего ВС РФ американца

Дэниэл Мартиндейл (фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)
Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал ВС РФ, находясь во вражеском тылу в Донбассе, сообщил, что процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Гражданин США подчеркнул, что пока что это его предположение.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — отметил он.Ранее Мартиндейл поделился, как ему удавалось избегать внимания ВСУ к себе. По его словам, украинские военные ни разу не проверили его телефон, несмотря на меры конспирации. Американец выразил мнение, что не попал под подозрение из-за своего гражданства США и хорошего отношения к жителям ДНР, которые пострадали от боевых действий.
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