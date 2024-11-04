Стало известно о политическом убежище для помогавшего ВС РФ американца

Американец Дэниэл Мартиндейл, который помогал ВС РФ, находясь во вражеском тылу в Донбассе, сообщил, что процесс предоставления ему политического убежища в России уже начался. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости. Гражданин США подчеркнул, что пока что это его предположение.