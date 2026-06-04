Журналист из США Оуэнс назвала пиар-ходом иск Макрона из-за его жены

04 июня 2026, 18:46

Брижит и Эммануэль Макрон

Журналист из США Кэндис Оуэнс назвала пиар-ходом иск семьи президента Франции Эммануэля Макрона к ней из-за заявлений о том, что его супруга Брижит ранее была мужчиной*.





Напомним, Оуэнс длительное время ведет расследование против супруги Макрона. Журналист уверена, что Брижит не родилась женщиной*, а также в молодости вела занятия в школе у будущего лидера страны. Первая леди Франции, в свою очередь, подала на Оуэнс в суд. Однако причиной иска стала кража документов.





«Не знаю, кто их консультирует, но, когда действующий президент иностранного государства подаёт иск против подкастера в другой стране, здравый смысл подсказывает, что в заявлениях последнего есть доля правды», — сказала Оуэнс в интервью ведущему RT Рику Санчесу.