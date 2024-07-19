Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа
Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости.
По словам Карлсона, произошедшее вызвало перемены в стране.
Он рассказал, что созвонился с кандидатом в президенты спустя несколько часов после нападения. В разговоре политик говорил только о том, как шокирован произошедшим. Трамп также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, отметил журналист.
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«После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает журналист.
Он рассказал, что созвонился с кандидатом в президенты спустя несколько часов после нападения. В разговоре политик говорил только о том, как шокирован произошедшим. Трамп также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, отметил журналист.
«Он не сказал ни единого слова о себе», — подчеркнул Карлсон.13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.
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Алина Юрчак