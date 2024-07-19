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Журналист Карлсон рассказал о переменах после покушения на Трампа

Карлсон: Трамп после попытки покушения на него стал лидером нации
19 июля 2024, 05:28
Фото: сайт Дональда Трампа

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп стал лидером нации после попытки покушения на него. Об этом заявил журналист Такер Карлсон, сообщает РИА Новости.
По словам Карлсона, произошедшее вызвало перемены в стране.

«После этого все изменилось, абсолютно все. Этот съезд стал другим. Нация стала другой. Мир стал другим», — утверждает журналист.


Он рассказал, что созвонился с кандидатом в президенты спустя несколько часов после нападения. В разговоре политик говорил только о том, как шокирован произошедшим. Трамп также заявил, что гордится присутствовавшими на митинге, которые не убежали после выстрелов, отметил журналист.

«Он не сказал ни единого слова о себе», — подчеркнул Карлсон.
13 июля кандидат в президенты США Дональд Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика было совершено несколько выстрелов, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания медпомощи экс-главу Штатов выписали из больницы.

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#новости
Столтенберг призвал ЕС не беспокоиться о судьбе НАТО
Столтенберг призвал страны НАТО не бояться президентства Трампа
19 июля 2024, 03:49

Фото: сайт НАТО

Членам Североатлантического альянса стоит перестать внушать себе, что блок распадется в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединённых Штатах. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг британскому изданию The Guardian в кулуарах заседания Европейского политического сообщества в Великобритании.
«Я думаю, важно не создавать самоисполняющихся пророчеств, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Были опасения по этому поводу и в 2016 году. Реальность такова, что НАТО стало сильнее после четырех лет… больше войск, высокая готовность», — заявил он.
Как считает генсек, Штаты по-прежнему буду сильным союзником НАТО, поскольку основная критика со стороны Трампа и кандидата на пост вице-президента Джея Ди Вэнса направлена не против блока, а против союзников, тратящих недостаточно сил на оборону, но теперь все «меняется».

Помимо этого, члены НАТО представляют 50% мировой военной мощи, поэтому в случае выхода Америки, они останутся одни и будут представлять лишь 25% этого военного потенциала, добавил Столтенберг.

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Ким Чен Ын: армия КНДР и РФ должны сыграть важную роль в защите мира
19 июля 2024, 03:21

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и российской делегации стороны подтвердили важность взаимодействия в военной сфере для защиты взаимных интересов безопасности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Встреча северокорейского лидера с военной делегацией РФ во главе с замминистром обороны Алексеем Криворучко прошла в четверг в штаб-квартире ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) в Пхеньяне.

Лидер КНДР в ходе переговоров выразил сильную поддержку и твердую солидарность властей и северокорейского народа с проводимой социальной военной операцией на Украине.

Ким Чен Ын отметил, что армии двух государств, связанные давними историческими традициями, должны крепче сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира, международной справедливости.

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США обеспокоены будущим ответом России на размещение ракет в Германии
США намерены внимательно следить за шагами РФ по РСМД
19 июля 2024, 02:20

Фото: istock / donfiore

Соединенные Штаты обеспокоены будущим ответом РФ на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель на брифинге.
Ответные меры Москвы на эти действия могут включать в себя размещение подобных российских систем с ядерным оснащением.

«Любой вид риторики об использовании или размещении ядерных боеголовок вызывает беспокойство», — сказал Патель.
Он отметил, что США будут пристальное наблюдать за действиями РФ в этом направлении.

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что с 2026 года Штаты начнут развертывать в Германии дальнобойные ударные системы в Европе, значительно превосходящие в настоящее время. В частности, речь идет о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

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Байден поручил провести опрос о перспективах Харрис в президентской гонке
ABC: Байден поручил опросить граждан о перспективах Харрис в предвыборной гонке
19 июля 2024, 01:54

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Президент США Джо Байден поручил провести опрос граждан страны, чтобы узнать их мнение о шансах вице-президента США Камалы Харрис победить в предвыборной гонке в случае его замены. Об этом информирует телеканал ABC, ссылаясь на чиновника.
До этого несколько анонимных высокопоставленных демократов заявили изданию Axios, что американский лидер на фоне растущего внутрипартийного давления будет вынужден покинуть президентскую гонку уже в эти выходные.

«Президент стал более восприимчив к призывам выйти из гонки. Байден также поручил провести опрос, как бы справилась Камала Харрис», — сказано в сообщении телеканала.
Чиновник также отметил, что сейчас Байден «истощен и измотан». Источник добавил, что время, которое глава Америки проведет на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, позволит подумать о будущем и переговорить с людьми в окружении.

Ранее Илон Маск ответил на обвинения Джо Байдена о покупке выборов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с Криворучко
19 июля 2024, 01:40

Фото: istock /Oleksii Liskonih

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексем Криворучко. Об этом сообщает государственное радио «Голос Кореи». Детали и обстоятельства встречи пока неизвестны.
Месяц назад с официальным визитом Северную Корею посещал президент России Владимир Путин. Подписанный по итогам встречи между лидерами стран договор, легализует поставки оружия, снарядов и технологий в случае нападения на одну из сторон. Вместе с тем, планируется строительство нового автомобильного моста через реку Туманная. Переправа позволит увеличить поставки и развить торговлю между странами.

На Западе Визит президента России Владимира Путина в КНДР назвали небывалым вызовом для США и их союзников, заявляло The Associated Press.

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Бывшая резиденция экс-президента Украины Януковича начнет работу 19 июля
19 июля 2024, 01:34

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Бывшая резиденция экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» в Киевской области, ставшая госсобственностью, начнет свою работу 19 июля Об этом проинформировало украинское издание «Страна» в Телеграм-канале.
После национализации «Межигорье» восстанавливает свою работу. Издание отмечает, что для военнослужащих, ветеранов войны, а также детей до 7 лет вход бесплатный.

Резиденция «Межигорье» до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденцию передали в собственность экс-главе старны Виктору Януковичу — по данным следствия, с нарушением закона.

В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов. Через время специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.

Ранее сообщалось, что на Украине обвинили Владимира Зеленского в доведении страны до обвала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#прокуратура
#собственность
#украина
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NBC: политическая карьера президента США Байдена близится к концу
19 июля 2024, 01:21

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политическая карьера президента США Джо Байдена близится к концу, заявила телекомпания NBC со ссылкой на собственные источники. По ее данным, изменился даже настрой самого главы государства в вопросе выхода из предвыборной гонки.
«Мы близки к концу», – сказал один из близких к президенту источников.
Телекомпания отмечает, что сейчас даже самые ярые сторонники Байдена обреченно заявляют, что все предрешено, а сам президент вопреки ранним заявлениям, что он никуда не уйдет, сменил свой настрой.

По данным издания от человека, близкого к предвыборному штабу, в июле они ожидают только 25% пожертвований от тех, которые изначально планировались.

Ранее издание Axios сообщало, что президент США может выйти из предвыборной гонки уже в эти выходные — 20-21 июля, а по данным опроса Economist и YouGov, 79% демократов готовы поддержать вице-президента США Камалу Харрис как кандидата от партии в предвыборной гонке вместо Джо Байдена.

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#сша
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#выборы
#политика
#карьера
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Вучич в Лондоне указал Зеленскому на важность диалога для достижения мира
19 июля 2024, 01:02

Фото: сайт Кремля

Президент Сербии Александр Вучич рассказал о «хорошей встрече» с Владимиром Зеленским на саммите Европейского политического сообщества. Вучич отметил, что в разговоре с Зеленским он упомянул о важности диалога и политических решений для мирного решения. Об этом пишет РИА Новости.
До этого сербский лидер прибыл на саммит в Лондон. Политик заявил журналистам, что главной темой саммита является ситуация вокруг украинского конфликта.

«Хорошая встреча с президентом Зеленским, обо всех вызовах и важных вопросах, как для Сербии и Украины, так для Европы и мира. Я отметил важность восстановления мира и стабильности на целом нашем континенте и повторил, что к этому можно прийти только через диалог и политические решения», — написал Вучич и прикрепил снимок рукопожатия с Зеленским.
Ранее сообщалось, что в Сербии отказались выполнять требования Евросоюза. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Орбан: ЕС и США оказались в изоляции от Глобального Юга из-за позиции по Украине
19 июля 2024, 00:09

Фото: iStock/SurkovDimitri

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз и США лишились признания стран Глобального Юга и оказались глобально изолированными из-за позиции по Украине. Об этом политик сообщил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля после посещения России, Украины, Соединенных Штатов и Китая.
«Я предлагаю начать обсуждение <...> начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества», – говорится в отчете Орбана.
Ранее венгерский премьер отметил, что у Евросоюза есть шанс начать собственную независимую политику в отношении Украины вместо подражания США, чем он занимался последнее время, копируя провоенные решения американцев. По его словам, Европе пора начать способствовать началу переговоров.

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#сша
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