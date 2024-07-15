Журналист Олтман назвал виновных к ненависти к Трампу

Фото: Сайт Кремля
Журналист, ведущий подкаста Conservative Daily Джо Олтман заявил, что в покушении на экс-президента США Дональда Трампа виновны американские СМИ, а также прогнившая судебная система.
По его словам, именно эти факторы вызвали волну ненависти к Трампу в США, что привело к покушению на него.
А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская высказала мнение о том, что покушение на Трампа сыграет ему самому на руку в предвыборной гонке.
Ранее международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.
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«Радикальные элементы поглотили или заразили все наши власти. Мы называем их истеблишментом, но на самом деле это не что иное, как организованная преступность», — отметил в беседе с RT Олтман.
А старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, кандидат политических наук Юлия Богуславская высказала мнение о том, что покушение на Трампа сыграет ему самому на руку в предвыборной гонке.
«Трамп получил большую порцию сочувствия. Он показал себя хорошо, если брать во внимания его красивые жесты. Вся эта ситуация добавляет ему очков. Также демократы, видя, что Трамп получает на волне этих событий, решили на некоторое время прекратить дискуссию о необходимости замены Байдена. Они идут даже на то, чтобы несколько снизить градус своих разногласий», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Богуславская.
Ранее международный юрист Клайн Престон допустил, что в случае, если бы покушение на экс-президента США Дональда Трампа было бы удачным и привело бы к его смерти, то в стране вспыхнули бы кровопролитие и гражданские волнения.
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Мелисса Тимофеева