Стало известно, кто заставил Софию Ротару «отречься» от России

Режиссёр Юрий Кот назвал сына Софии Ротару причиной её разрыва с Россией

София Ротару (Фото: Instagram* @sofiarotaru.official)

Режиссёр Юрий Кот заявил, что певица София Ротару изменила отношение к России из-за сына. По словам Кота, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в госперевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции.





В беседе с NEWS.ru писатель назвал сына артистки внушаемым и доверчивым человеком, который попал под влияние «друзей».

«Софию Михайловну я знал хорошо. Она встряла в эту неприятную ситуацию (стала поддерживать ВСУ — прим. ред.) именно из-за сына. Он — типичный «золотой ребёнок», инфантильным ребёнком и остался. Такие люди очень легко попадали в сети Майдана. Его окружение было сплошь «майданным», и он таким стал», — рассказал Юрий Владимирович.