Стало известно, кто заставил Софию Ротару «отречься» от России
Режиссёр Юрий Кот назвал сына Софии Ротару причиной её разрыва с Россией
Режиссёр Юрий Кот заявил, что певица София Ротару изменила отношение к России из-за сына. По словам Кота, наследник артистки Руслан Евдокименко участвовал в госперевороте на Майдане и выступал на стороне оппозиции.
В беседе с NEWS.ru писатель назвал сына артистки внушаемым и доверчивым человеком, который попал под влияние «друзей».
«Софию Михайловну я знал хорошо. Она встряла в эту неприятную ситуацию (стала поддерживать ВСУ — прим. ред.) именно из-за сына. Он — типичный «золотой ребёнок», инфантильным ребёнком и остался. Такие люди очень легко попадали в сети Майдана. Его окружение было сплошь «майданным», и он таким стал», — рассказал Юрий Владимирович.Режиссёр напомнил, что после начала СВО Евдокименко пытался уехать из Украины с сыном. Украинские пограничники задержали мужчин, но позже Руслан нашёл возможность уехать в Европу. Кот убеждён, что останься сын певицы в Киеве, «герои» Майдана намеренно попытались бы отправить его на фронт как заложника, и София Михайловна это понимала.