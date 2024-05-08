Песков: вмешательство НАТО в конфликт на Украине несет огромную опасность

Фото: сайт Кремля
Вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам киевский режим непредсказуемый. Он отметил, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет опасность.
Ранее на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой пригласить войска стран Запада. В ней говорится о том, чтобы в ближайшее обратиться за военной помощью к каждой из стран членов Евросоюза, Великобритании и США с просьбой о введении государствами своих войск на украинскую территорию.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину.
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