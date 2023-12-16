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В Раде предлагают лишать имущества бежавших от мобилизации украинцев

16 декабря 2023, 18:11
Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предлагает лишать гражданства тех, кто выехал за пределы Украины, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся.
Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».

«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства / арестовать активы?» —спрашивает Марьяна Безуглая.

13 декабря нардеп Украины Марьяна Безуглая сообщала о скором рассмотрении Верховной радой законопроекта, касающегося мобилизации. Он позволит призывать в ряды ВСУ женщин.

16 декабря появилось уточнение о том, что на боевые должности женщин призовут только по желанию, а остальным будет предложена служба в тыловых частях.

По информации Безуглой, на Украине в ближайшем будущем могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.

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#всу
#сво
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Мэр Киева Кличко проигнорировал совещание с Зеленским
Klymenko Time: мэр Киева Кличко не явился на совещание с участием Зеленского
16 декабря 2023, 19:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко не явился на совещание с представителями властей, где присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.
Telegram-канал Klymenko Time опубликовал видео, на котором видно, что Кличко не присутствовал на встрече. На соответствующий вопрос Владимира Зеленского в зале ответили, что мэра Киева нет. 

На реплику об отсутствии Кличко в зале рассмеялись. 

«Нужно сделать всё, чтобы в Киеве был мэр», — сказал Владимир Зеленский.
Причины, по которым мэр Киева проигнорировал встречу, не раскрываются.

Ранее сообщалось, что генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.

Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.

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#мэр
#новости
#украина
#владимир зеленский
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ВСУ обстреляли место доставки гумпомощи в Херсонской области, есть погибшие
Сальдо: два мирных жителя погибли при обстреле ВСУ из HIMARS Новой Маячки
16 декабря 2023, 17:15

Фото: iStock/Soumen Hazra

Губернатор региона Владимир Сальдо написал в своем телеграм-канале, что украинские войска нанесли удар из HIMARS по месту доставки гуманитарной помощи в Новой Маячке в Херсонской области.
Отмечается, что погибли два мирных жителя.  Большинство ракет из залпа сбила система противовоздушной обороны.

Среди пострадавших также есть двое раненых. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь. На месте удара работают спецслужбы. 

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
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В Белгородской области беспилотник ВСУ ранил местного жителя
16 декабря 2023, 16:16

Фото: istockphoto/NiseriN

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области.
Об этом в Telegram написал глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, с БПЛА сбросили взрывное устройство. Пассажир «газели», который оказался в хоне взрыва, получил ранение. 

«У мужчины осколочное ранение верхних и нижних конечностей. Его доставили центральную районную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Осколками взрывного устройства повреждены «газель» и экскаватор», — сообщил Вячеслав Гладков.
Ранее сообщалось, что российские системы ПВО смогли отразить попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму.

Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ. Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом.

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#всу
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#бпла
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В ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра
NYT: в ВСУ заявили о жестоких и тщетных боях на левом берегу Днепра
16 декабря 2023, 16:05

Фото: iStock/Nzpn

В ВСУ рассказали о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра, которые не соответствуют слишком оптимистичному описанию ситуации со стороны украинских властей. Об этом сообщает New York Times.
По словам одного из украинских солдат, на левом берегу Днепра закрепиться или перевезти технику невозможно. Он отметил, что это является самоубийственным заданием.

Другой солдат ВСУ рассказал, что его подразделение в этом же участке боевых действий подверглось интенсивному обстрелу и было вынуждено отступать. Он также добавил, что не оказалось ни одного человека, которому удалось избежать ранения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации.

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#всу
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#украина
#спецоперация
#вс рф
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На Украине жалуются на хитрость ВКС России
16 декабря 2023, 15:55

Фото: istock / Michele Ursi

Спикер ВС ВСУ Игнат: ВКС РФ применяют электромагнитные импульсы для обмана ПВО
Спикер Военно-Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска применяют электромагнитные импульсы для того, чтобы имитировать  пуск ракет и обманывать системы противовоздушной обороны (ПВО).  Об этом сообщает РИА Новости.

С его слов, такие импульсы радиолокационные системы Украины распознают как цели из-за схожести с «Кинжалом» по параметрам полета. 

«То есть по скорости и так далее», —говорит Игнат он о хитрости ВКС России.
Шесть украинцев-пограничников сдались в плен на границе Курской области.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!»,-оставил сообщение Старовойт.
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#всу
#новости
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В Германии рассказали о радикальной смене стратегии ВСУ
Bild: генштаб ВСУ изменил стратегию и решил отложить наступление
16 декабря 2023, 15:38

Фото: iStock/Michele Ursi

Генштаб украинских войск решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории. Об этом сообщает Bild.
Сообщается, что главная задача ВСУ заключается в нанесении как можно большего урона живой силе противника. Авторы материала отмечают, что в украинских войсках нет задач по наступлению и удерживанию невыгодных для обороны участков.

Уточняется, что украинские боевики при отступлении создают минные поля, а в случае получения нового вооружения надеются заново организовать контрнаступление.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра. 

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#всу
#вооружения
#контрнаступление
#украина
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Средства ПВО отразили попытку массированного удара по Крыму
16 декабря 2023, 15:13

Фото: iStock/vadimrysev

Российские системы ПВО смогли отразить попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму.
Все БПЛА оказались сбиты. Об этом сообщает в субботу в пресс-служба Минобороны РФ.

Накануне, вечером в пятницу МО РФ информировало, что российские средства ПВО ликвидировали 26 украинских БПЛА над Крымом. 

В ночь на субботу ПВО РФ уничтожили ещё шесть беспилотников СУ над полуостровом.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новому контрнаступлению. Главком ВСУ Валерий Залужный планирует новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкое издание Welt. По информации издания, следующее контрнаступление может начаться с левого берега Днепра.

Как стало известно, Вашингтон получил от Киева список пожеланий по вооружению, куда вошли ударные вертолеты, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.

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#новости
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На границе Курской области шесть украинских пограничников сдались в плен
16 декабря 2023, 12:31

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Шесть украинцев-пограничников сдались в плен на границе Курской области.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об этом в своём тг-канале. Также он обратился к бойцам ВСУ:

«Бойцы ВСУ, чтобы сохранить свои жизни, выходите на частоту 149.200 и вызывайте «Волгу»!»,-оставил сообщение Старовойт. 
Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. Об сообщало Минобороны России. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев.

На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не уточняется.  

Также за неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

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#всу
#сво
#курская область
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Звезда «ДОМа-2» Задойнов отправился на СВО
16 декабря 2023, 11:55

Фото: iStock/zim286

Бывший участник «ДОМа-2» отправился добровольцем на СВО.
15 декабря Александр Задойнов заключил контракт в Нижневартовске и уже сегодня должен отправиться в зону боевых действий.

Точкой отправления экс-участник проекта выбрал не родной Ярославль или Сочи, где живёт сейчас, а город в Ханты-Мансийском автономном округе. Там, по словам Задойнова, пишет meganews.life, «чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам».

«Сейчас настало мое время — ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», — так объяснил свой выбор Александр. 
По его словам, семья одобряет его выбор. 

«Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю. Наше дело правое!»,-говорит Александр Задойнов. 
Жена Задойнова Ксения утверждает, что муж поехал исключительно для того, чтобы заработать деньги.

«Для себя, чтобы закрыть свои потребности, свои долги», — возмущена женщина, оставленная с маленьким ребенком. 
Ксения не поддерживает выбор Александра. По её словам, муж сообщил новость, когда уже принял окончательное решение.

Помимо младшей Софии, у Александра Задойнова есть ещё двое дочерей Анастасия и Александра от других женщин.

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