В Раде предлагают лишать имущества бежавших от мобилизации украинцев

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Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предлагает лишать гражданства тех, кто выехал за пределы Украины, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся.
Об этом в своем Telegram-канале пишет издание «Страна.ua».
13 декабря нардеп Украины Марьяна Безуглая сообщала о скором рассмотрении Верховной радой законопроекта, касающегося мобилизации. Он позволит призывать в ряды ВСУ женщин.
16 декабря появилось уточнение о том, что на боевые должности женщин призовут только по желанию, а остальным будет предложена служба в тыловых частях.
По информации Безуглой, на Украине в ближайшем будущем могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.
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«Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства / арестовать активы?» —спрашивает Марьяна Безуглая.
16 декабря появилось уточнение о том, что на боевые должности женщин призовут только по желанию, а остальным будет предложена служба в тыловых частях.
По информации Безуглой, на Украине в ближайшем будущем могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет.
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Мария Фирсова