Любительница роскоши: сколько стоят украшения «скромной женщины из среднего класса» Харрис

Фото: РИА Новости/Стрингер
Кандидат в президенты США Камала Харрис очень любит дорогие дизайнерские ювелирные украшения. Газета Daily Mail оценила коллекцию аксессуаров вице-президента США.
Отмечается, что Харрис активно раскручивает перед избирателями образ «скромной женщины из среднего класса». Однако по самым скромным подсчётам только за свои ювелирные украшения политик отдала более 200 тысяч долларов.
В её коллекции имеются редкие часы Cartier, серьги и кольца, украшенные бриллиантами, а также золотые ожерелья от Tiffany. Также Харрис – любительница украшений из жемчуга. На инаугурацию на пост вице-президента она пришла в дизайнерском ожерелье за 46 тысяч долларов.
При этом недавно Харрис в ходе очередного предвыборного митинга рассказывала об «экономике возможностей», при которой каждый рядовой американец сможет разбогатеть, приобрести дом и выстроить прибыльный бизнес. Для этого выступления политик выбрала более скромное украшение – жемчужное ожерелье, стоимость которого оценивается в порядка 20 тысяч долларов.
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В её коллекции имеются редкие часы Cartier, серьги и кольца, украшенные бриллиантами, а также золотые ожерелья от Tiffany. Также Харрис – любительница украшений из жемчуга. На инаугурацию на пост вице-президента она пришла в дизайнерском ожерелье за 46 тысяч долларов.
При этом недавно Харрис в ходе очередного предвыборного митинга рассказывала об «экономике возможностей», при которой каждый рядовой американец сможет разбогатеть, приобрести дом и выстроить прибыльный бизнес. Для этого выступления политик выбрала более скромное украшение – жемчужное ожерелье, стоимость которого оценивается в порядка 20 тысяч долларов.
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Анастасия Чинкова