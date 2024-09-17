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Журналист Закария: Киев перестал быть безопасным городом

17 сентября 2024, 14:07
Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев стал менее безопасным городом, чем был в 2022 и 2023 годах. Такой вывод сделал приехавший в украинскую столицу журналист CNN Фарид Закария.
«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. Киев кажется менее безопасным», — отметил Закария.

По его словам, в Киеве присутствуют многочасовые отключения света, как и в других городах Украины. Он добавил, что отсутствие электроэнергии стало обычным делом для жителей украинской столицы. При этом украинцы продолжают массово покидать город.



Таким образом, Закария оценил ситуацию в Киеве как критическую и добавил, что следующие несколько месяцев могут стать решающими для завершения противостояния между Россией и Украиной.

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#всу
#киев
#рф
Политолог Мезюхо объяснил стремление Лондона разобщить Россию изнутри
17 сентября 2024, 14:54

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Иван Мезюхо заявил, что Великобритания, понимая, что Украине не суждено выиграть на поле боя, стремится устроить разлад внутри России.
Так он прокомментировал сообщения о том, что ФСБ России были выявлены факты, которые свидетельствуют о том, что Великобритания стремится уничтожить Россию изнутри.

«Лондон осознаёт, что ни о какой военной победе Украины на поле боя над русской армией и речи идти не может. Запад в целом не может победить Россию в ходе военного противостояния, пусть даже и в формате агрессивной прокси-войны», — отметил в беседе с «Царьградом» Мезюхо.

При этом Запад действует против России и другими методами. Так, им ограничиваются российские и пророссийские СМИ. Например, Meta* удалила все аккаунты RT в Instagram** и Facebook** без возможности восстановить их или обжаловать это решение. Отмечалось, что таки меры против телеканалы были введены после того, как США заявили, что RT действует как «рука шпионских агентств».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что США совершили преступное нападение на российских журналистов, поставив под угрозу их физическую безопасность.

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* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

** Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.
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#политика
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Володин: нужно не допустить конфликт, провоцируемый Байденом, Шольцем и Макроном
17 сентября 2024, 14:47

Фото: Сайт Кремля

Мы должны не допустить конфликта с необратимыми последствиями, который могут спровоцировать президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. По его словам, каждый из этих трех политиков теряют свой вес и поддержку.
«Байден, который уже ушел, убежав с избирательной гонки, Шольц, который практически проиграл везде и его будущее как политика нулевое, Макрон, где граждане Франции также ему не оказали поддержку, сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить», — пояснил спикер.
Володин добавил, что для пресечения возможного конфликта нужно поддержать президента России Владимира Путина, который сейчас делает все возможное, чтобы остановить ядерную катастрофу.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия является непобедимой в военном плане, а дальнейшая эскалация конфликта приведет к непоправимым последствиям для всего человечества.
«Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества», — отметил он.
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Мобилизация: стало известно, за счет кого увеличится численность ВС РФ
Картаполов: мобилизация для увеличения численности ВС РФ не требуется
17 сентября 2024, 13:50

Фото: iStock/zim286

Мобилизация для увеличения штатной численности российской армии не потребуется. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова передает Shot.
По словам Картаполова, ряды ВС РФ будут пополняться за счет подписавших контракт с Минобороны.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о повышении численности армии. Была установлена штатная численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 389 130 единиц, включая 1 500 000 военнослужащих.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что численность российской армии была увеличена из-за угроз для страны и чрезвычайно враждебной обстановке на Западе. Кроме того, причиной для этого стала враждебная ситуация на границах с западными странами, а именно нестабильность на восточных рубежах страны.

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#минобороны
#медведев
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Участник президентской программы «Время героев» стал сенатором от Курской области
Участник программы «Время героев» Кондратьев стал сенатором от Курской области
17 сентября 2024, 13:49

Фото: iStock/N-sky

Участник президентской программы «Время героев» Алексей Кондратьев назначен сенатором от исполнительного органа Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что во вторник было подписано постановление о назначении чиновника на новый пост.

Смирнов отметил, что Кондратьев является ветераном боевых действий, который с первого дня атаки ВСУ на Курскую область оказывает помощь местным жителям, а также эвакуирует их в безопасные районы. Также его боевой опыт помогает в работе над формированием отряда «БАРС-Курск».

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#курская область
#политика
#пост
#россия
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Парламент Франции одобрил запуск процедуры импичмента Макрона
Бюро нацсобрания Франции одобрило запуск процедуры импичмента Макрона
17 сентября 2024, 13:29

Фото: сайт Кремля

Бюро национального собрания (нижняя палата парламента) Франции одобрило проект резолюции о запуске процедуры импичмента президента страны Эммануэля Макрона. Об этом сообщает местная газета Le Parisien.
Отмечается, что ведомством была утверждена процедура отстранения главы государства от власти.

Напомним, что данная инициатива была выдвинута после исключения Макроном представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на прошедших в стране парламентских выборах. Документ составили с опорой на статью французской Конституции, позволяющей отстранять президента от управления страной в случае нарушения своих обязанностей.

Данную резолюцию поддержал 81 депутат от брока «Новый народный фронт», в числе которых 72 представителя «Непокорившейся Франции». Также положительно оценили инициативу зелёные и часть депутатов из группы «Левые демократы и республиканцы».

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#франция
#парламент
#политика
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В Кремле не получали обращение жителей Суджи об открытии гуманитарного коридора
17 сентября 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Кремль не получал обращение жителей Суджи с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирного населения с подконтрольных ВСУ территорий. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, я честно говоря, первый раз об этом слышу», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также поинтересовался, откуда появилась такая информация. Он уточнил, что не видел таких сообщений в СМИ, а Кремль таких обращений не получал.

Напомним, 13 сентября стало известно, что жители Суджанского района Курской области обратились к президенту России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой открыть гуманитарный коридор для вывоза тех, кто остается на российской территории, занятой украинскими боевиками. Люди писали, что при проведении активных боев между сторонами, у мирного населения почти не останется шансов на выживание.

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Секретная служба США заранее не осмотрела место покушения на Трампа
NYT: секретная служба США заранее не обыскивала место покушения на Трампа
17 сентября 2024, 12:57

Фото: iStock/Ben185

Секретная служба США призналась, что не производила предварительный осмотр территории гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что в воскресенье секретная служба не проводила обыск территории гольф-клуба Trump International во Флориде, перед тем как туда прибыл политик.

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу заявил, что в официальном графике Трама не значилось посещение гольф-клуба 15 сентября, поэтому представители ведомства не проводили проверку.

По данным ФБР, подозреваемый в покушении находился вблизи с полем для гольфа почти 12 часов до того, как открыл стрельбу.

Вторая попытка покушения на Трампа была совершена 15 сентября, спустя два месяца после аналогичного происшествия в штате Пенсильвания. По данным следствия, мужчина прятался в кустах. После совершения выстрелов он попытался сбежать, но сотрудники секретной службы открыли по нему огонь, после чего задержали.

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#сша
#проверка
#охрана
#дональд трамп
#покушение
#стрельба
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Экс-премьера Эстонии Каллас назначили главой дипломатии Евросоюза
Фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Каллас на пост верховного представителя ЕС
17 сентября 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утвердила кандидатуру Кайи Каллас на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности. Об этом она заявила в ходе выступления перед Европарламентом в Страсбурге.
Политик отметила, что в настоящее время мир находится в эре геополитических противостояний и нестабильности. В связи с этим, внешняя политика Евросоюза и политика его безопасности должны определяться с пониманием нынешних событий.

Каллас вступит в должность 1 ноября.

Напомним, что кандидатов на высшие посты в евроинституты утвердили в июне лидеры европейских государств на саммите в Брюсселе. На пост главы Евросовета был выдвинут бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошту, экс-премьера Эстонии Кайю Каллас утвердили на пост верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности, а Урсулу фон дер Ляйен утвердили на второй срок во главе ЕК.

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#евросоюз
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#эстония
#пост
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МККК просит посетить пострадавшую от боевых действий Курскую область
17 сентября 2024, 12:43

Фото: iStock/olrat

Международный комитет Красного Креста (МККК) просит о посещении пострадавших от боевых действий территорий Курской области. Об этом официальный представитель организации Галина Балзамова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал провокацией заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о том, что Киев пригласил представителей ООН и МККК посетить территории Курской области, которые атаковали ВСУ.

Представитель организации подчеркнула, что команды МККК готовы оказать необходимую поддержку жителям Курской области, остающимся на атакованных ВСУ территориях. Однако при условии, что будут получены необходимые гарантии безопасности, а Москва и Киев договорятся о проведении гуманитарной операции.

Балзамова также добавила, что комитет добивается доступа в этот район области с самого начала эскалации на данном направлении.

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