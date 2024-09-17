Журналист Закария: Киев перестал быть безопасным городом

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Киев стал менее безопасным городом, чем был в 2022 и 2023 годах. Такой вывод сделал приехавший в украинскую столицу журналист CNN Фарид Закария.
«Это не тот же город, что я посещал примерно в это же время в 2022-м и 2023-м. Киев кажется менее безопасным», — отметил Закария.
По его словам, в Киеве присутствуют многочасовые отключения света, как и в других городах Украины. Он добавил, что отсутствие электроэнергии стало обычным делом для жителей украинской столицы. При этом украинцы продолжают массово покидать город.
Таким образом, Закария оценил ситуацию в Киеве как критическую и добавил, что следующие несколько месяцев могут стать решающими для завершения противостояния между Россией и Украиной.
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